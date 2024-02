Vallecrosia, Valenti: "Fiera del IV Novembre spostata definitivamente all'ex mercato dei fiori?"

“Si chiede se la tradizionale fiera annuale del IV Novembre è stata spostata definitivamente o momentaneamente nell’area dell’ex Mercato Fiori” - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti illustrando l'interpellanza sulla fiera del IV Novembre presentata dal gruppo consiliare Perri Sindaco nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

“La piazza si presenta con varie problematiche e ad oggi ci risulta che è stata fatta un’opera di interventi" - dichiara Valenti - "Vogliamo sapere se la fiera resta comunque spostata e, perciò, chiediamo per quali motivi oppure quale genere di risoluzione si possa valutare”.

“Considerati i lavori di costruzione della nuova pista ciclabile e del prossimo rifacimento della foce del torrente Verbone, che pregiudicano perciò la regolare installazione dei banchi e non garantiscono sicurezza, di conseguenza, alla fiera, si è ritenuto opportuno spostare provvisoriamente la fiera del IV Novembre" - replica l'assessore Pino Ierace - "Lo spostamento definitivo è competenza del consiglio comunale, quindi, in caso di spostamento definitivo vi sarà un passaggio in consiglio comunale“.

“Valuteremo con gli uffici se lo spostamento sarà definitivo o se si dovrà trovare un’altra location” - aggiunge l'assessore Patrizia Biancheri - "Al momento lo spostamento è provvisorio se diventerà definitivo passerà in consiglio comunale".