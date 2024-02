Giardini in via Don Bosco a Vallecrosia, Valenti: "Ragazzi creano disturbo alla quiete pubblica, mettere telecamere"

“I giardini in via Don Bosco sono un’area ludico ricreativa frequentata da giovani che, da varie segnalazioni, creano disturbo alla quiete pubblica. Chiediamo di mettere telecamere per creare un’area sicura" - dice il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Mirko Valenti illustrando l'interpellanza sui giardini di via Don Bosco presentata dal gruppo consiliare Perri Sindaco nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"Bisogna cercare di intervenire anche solo come deterrente, mettendo una telecamera affinché possano ritrovarsi senza creare disturbo pubblico" - aggiunge Valenti - "L’assessore Fazzari in passato aveva affermato che non erano necessarie telecamere e che avrebbe parlato con giovani, dopo mesi ciò, però, non si è risolto. Il monumento dedicato agli alpini è in degrado. Una parte di recinzione è stata divelta. Nonostante un approccio per migliorare la situazione continua ad esserci forte disagio in quell'area. Si impegna, perciò, l'amministrazione a cercare nuove soluzioni, a intervenire mettendo telecamere. E’ necessario maggiore controllo”.

L’assessore Antonino Fazzari replica: “Sono già intervenuto e sono andato a parlare con loro più volte. Nel marzo del 2023 avevo detto che le telecamere non risolvevano il problema. Nel frattempo sono intervenuti servizi di polizia. Abbiamo aiutato il commissariato di Ventimiglia a scovare una banda che aveva fatto base li e che aveva creato le maggiori problematiche. Sono favorevole a mettere telecamere e a mettere a posto i giardini. Sono stati fatti interventi preventivi e repressivi“.