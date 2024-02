Vallecrosia, il presidente del consiglio comunale Anastasio si dimette per motivi personali. Biasi: "Scelta di responsabilità"

Il presidente del consiglio comunale di Vallecrosia Sandrino Anastasio si dimette per motivi personali. Lo annuncia il sindaco Armano Biasi nel corso della seduta odierna online del consiglio comunale.

"Il presidente del consiglio comunale ha lavorato in modo impeccabile nei primi sei anni. Desidero, perciò, fare un ringraziamento come sindaco al presidente Anastasio che si è impegnato alacremente allo svolgimento del suo ruolo" – dichiara il sindaco Armando Biasi – "Vorrei sottolineare che le dimissioni, in un gesto di serietà e rispetto dell'ente, sono dovute da un senso di responsabilità da parte di Anastasio per il semplice fatto che, in una fase sua personale e lavorativa, si è reso conto che non aveva il giusto tempo da dedicare a un ruolo così importante. Continuerà a svolgere appieno il suo ruolo di consigliere comunale e un compito di affiancamento alla maggioranza, quindi, inviterei tutti a prenderne atto e a non strumentalizzare queste sue dimissioni, che è un'azione pattuita. Umanamente lo ringrazio perché ha fatto una scelta di responsabilità nei confronti dell’ente, quindi, da parte mia va il più sentito ringraziamento. All'interno di questo consiglio comunale si è preso atto delle dimissioni, come prevede la norma, e ora, nelle prossime settimane, ci organizzeremo per fare la pratica per la nomina del nuovo presidente".

"Purtroppo mi mancherà del tempo per motivi lavorativi e anche personali e perciò ho detto che era molto più serio dare le mie dimissioni e dare il mio posto a qualcun altro" - fa sapere Sandrino Anastasio, ormai ex presidente del consiglio comunale - "Ci vuole sempre presenza e costanza in questo lavoro e, in questo momento, il tempo, purtroppo, per me verrebbe meno. Ho ritenuto giusto, parlandone con il sindaco e i miei colleghi, di prendere questa decisione ma resterò comunque sempre nel gruppo".

"Vorrei ringraziare il presidente del consiglio Anastasio per questa prima parte del secondo mandato come presidente. Nonostante situazioni accese durante i consigli, sempre nel rispetto del mandato di ognuno di noi, gli auguro un buon recupero e una risoluzione delle sue situazioni personali che lo hanno indotto a dover sottoscrivere le dimissioni" – dice il consigliere di minoranza e presidente vicario Fabio Perri che ricoprirà provvisoriamente il ruolo del presidente del consiglio comunale – "Ci vedremo nei banchi del consiglio comunale. Naturalmente nulla deve essere strumentalizzato perché queste situazioni avvengono in base alle motivazioni che ognuno reputa necessarie. Cercherò di condurre questa seduta e questo periodo transitorio fino alla nuova elezione del nuovo presidente cercando di essere una persona imparziale, in questo contesto svolgerò a pieno i compiti e il ruolo del presidente del consiglio comunale".

"Voglio unirmi ai ringraziamenti fatti al presidente uscente" – afferma il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti – "Al di là delle motivazioni dietro questo genere di scelta voglio ringraziarlo per l’impegno messo a disposizione per la città di Vallecrosia e per il consiglio comunale, allo stesso modo voglio augurare un buon inizio al presidente Perri".