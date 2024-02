Vallecrosia, si dimette il presidente del consiglio comunale Sandrino Anastasio: subentra Fabio Perri

"Una notizia improvvisa quella delle dimissioni del presidente del consiglio comunale di Vallecrosia Sandro Anastasio depositate martedì al termine delle commissioni permanenti e della commissione dei capigruppo. Nulla era trapelato sino a quel momento, senza nulla dire neppure durante le commissioni. In qualità di vicario presidente mi sarei aspettato una telefonata da parte del presidente dimissionario, per avvisarmi e per poter organizzarsi a reggere le attività, alla luce anche degli impegni lavorativi che tutti noi abbiamo" - dichiara il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri commentando le dimissioni del presidente del Consiglio comunale Sandrino Anastasio.

Il presidente vicario Perri è stato, infatti, contattato con una telefonata dell'ufficio segreteria, nel pomeriggio di martedì, per comunicargli la notizia e invitarlo a recarsi in comune per poter organizzare i lavori. "Venerdì, pertanto - continua Fabio Perri - mi sono recato in comune e con l'ufficio segreteria ci siamo subito messi al lavoro. Ho sottoscritto la convocazione del prossimo consiglio comunale di domani mattina alle 9.30, come stabilito nella conferenza dei capigruppo".

"Subito ho voluto pianificare la convocazione delle commissioni, sia permanenti che di studio e approfondimento, mai convocate sin d'ora, affinché si possa iniziare a confrontarsi sulle diverse tematiche e problematiche per il bene della città e della comunità" - sottolinea Perri - "Ringrazio tutti i funzionari che sin da subito si sono messi a disposizione per poter espletare questo mio ruolo importante".