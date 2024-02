Vallecrosia, Valenti: "Asfalti pieni di buche, fare piano strade"

“Le strade e gli asfalti sono strutture fondamentali per la città per garantire il benessere e lo sviluppo delle aree urbane“ - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti esponendo l'ordine del giorno sullo stato delle strade e degli asfalti in città del gruppo consiliare Perri Sindaco nel corso della seduta odierna online del consiglio comunale.

“In questi anni sono state riportate le segnalazioni dei cittadini ma le strade sono ancora piene di buche. Desideriamo che il consiglio comunale si possa esprimere in maniera palese sugli asfalti della città" - continua Valenti - "Ho visto una serie di interventi e, perciò, ringrazio l’Amministrazione. Abbiamo preso atto dell’intervento preso in via Roma. La sicurezza deve essere ricercata in primis attraverso queste azioni. Si trovino somme da investire facendo un piano strade, una riqualificazione più sistematica“.

“E’ un ordine del giorno che mi fa piacere. Ho sottolineato in questi anni, come assessore ai Lavori Pubblici, l’importanza della pianificazione degli asfalti“ - replica il sindaco Armando Biasi - “Una programmazione deve passare da una disponibilità dell’ente. Noi stiamo appaltando i lavori dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Liguria per via Don Bosco e abbiamo inserito anche il rifacimento dell’asfalto di via Don Bosco. Per i parcheggi non possiamo limitarci a tappare i buchi. In questa programmazione abbiamo previsto il parcheggio detto Goso che sarà completamento asfaltato. Il parcheggio di via Don Bosco abbiamo tappato le buche ma fa parte di un intervento di asfalto. Non può più essere solo una programmazione organizzativa sulla manutenzione ordinaria. Sull’ex mercato dei fiori siamo prossimi al finanziamento che ci vede primi in graduatoria. L’impegno della nostra Amministrazione è quello di dare priorità alla sicurezza stradale, degli asfalti ma anche dei marciapiedi“.