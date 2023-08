Emergenza incendi: in azione due canadair, obiettivo spegnere le fiamme a Ceriana

Il rogo su Ceriana ha costretto il primo cittadino Maurizio Caviglia ad emanare una ordinanza di sgombero per 18 famiglie che si trovano a circa 300 metri dai punti dove è ancora attivo il rogo. Una misura precauzionale in vista della notte, quando con il buio i mezzi aerei non possono più intervenire e rimangono solo le squadre a terra a contenere l'avanzata del fronte.

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva nella lotta agli incendi divampati nei giorni scorsi su versante Sanremo - Ceriana - Taggia. Ad incidere, come accaduto ieri, sarà il fattore vento che su Ceriana ha causato la ripresa delle fiamme in più punti che sembravano spenti. A questi, ieri, in tarda serata si è aggiunto il nuovo incendio sviluppatosi a lato della SS28, a Pontedassio, vicino alla Munters. La nottata è trascorsa senza particolari criticità. Tutti gli incendi continuano di fatto a essere ancora attivi in poco più di 3 giorni sono andati distrutti oltre 300 ettari di bosco.

Meno preoccupante, invece, lo sviluppo dell’incendio a Sanremo e Taggia. Già nella giornata di ieri, era pressoché sotto controllo il fronte di Verezzo, sulle alture matuziane e punto di partenza dell’incendio arrivato anche a Ceriana. Situazione analoga sul rogo divampato in zona Cave di San Giorgio a Taggia.

Con le prime luci del mattino si sono alzati di nuovo in volo gli elicotteri e i canadair. Così come proseguirà a terra l’opera di pulizia e spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Un lavoro che complessivamente potrebbe durare ancora tutta la giornata per avere ragione dei diversi incendi che ora interessano tutto l'arco provinciale.

AGGIORNAMENTO (ore 9:00)



L'incendio in zona Pontedassio è sotto controllo. Dopo una notte di lavoro questa mattina le operazioni di spegnimento sono state accelerate dall'impiego di mezzi aerei. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. Le fiamme hanno distrutto una vasta porzione di bosco senza arrivare alla vicina azienda Munters.

AGGIORNAMENTO (ore 10.30)

È ancora attivo il vasto incendio scoppiato nel comune di Ceriana, nell’imperiese. Sul posto sono operativi due elicotteri regionali e tre canadair, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio boschivo. Le forze di terra, composte da circa 60 persone, si stanno concentrando sul fronte di Ceriana, il più esteso e più vicino al centro abitato. L’incendio aveva preso il via nel comune di Badalucco, ma nella notte tra martedì e mercoledì e corso della giornata di ieri le fiamme si sono spostate verso il comune di Ceriana.

Il fronte di fuoco è invece sotto controllo in località Verezzo, nel comune di Sanremo; in fase di bonifica l’incendio scoppiato ieri sera a Pontedassio.

AGGIORNAMENTO (ore 12.30)

Per gli incendi di Verezzo e Badalucco filtra un cauto ottimismo. Dopo un'altra mattinata di lanci con i mezzi aerei e di lavoro a terra da parte di Vigili del Fuoco e Protezione Civile sembra che la situazione sia sotto controllo.

Mentre desta ancora preoccupazione a Ceriana, dove si procede nella lotta contro le fiamme. Ancora da chiarire il destino delle 18 famiglie evacuate ieri e che stanno attendendo il via libera per tornare nelle loro case.