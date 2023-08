Incendi a Sanremo, Ceriana e Taggia: evacuate famiglie nella notte, tornano canadair ed elicotteri

Oggi i mezzi aerei torneranno a sorvolare gli incendi di Sanremo, Ceriana e Taggia. Nella nottata i vigili del fuoco hanno proceduto ad evacuare una decina di persone tra Verezzo e Ceriana. Le fiamme erano arrivate troppo vicino alle abitazioni.







Sono due giorni che le fiamme danno filo da torcere ai vigili del fuoco, ai volontari della Protezione Civile e ai Ranger. Le squadre della provincia di Imperia a terra stanno lavorando da 48ore per tenere a bada i due roghi. Il primo quello di Verezzo, è partito a inizio serata di lunedì e tra la notte e ieri, le fiamme si sono espanse rapidamente sconfinando fino nel territorio di Ceriana e arrivando a lambire Taggia, nei pressi di Beuzi.



Ad aggravare ulteriormente la situazione, ci ha pensato un secondo incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio tra Taggia e Badalucco. Le fiamme hanno interessato la zona delle cave di San Giorgio, sviluppandosi in particolare in cresta. La strada provinciale 548 rimane aperta solo a senso unico alternato a scopo precauzionale.

Per fortuna, non si registrano persone ferite, intossicate nondimeno i danni sono davvero ingenti per il territorio. Si può parlare della distruzione di un'area vasta di bosco e vegetazione e più passano le ore più si fa strada l'ipotesi dell'origine dolosa.

Il sistema di antincendio boschivo è stato messo a dura prova. Per buona parte della giornata di ieri, due canadair e due elicotteri sono stati usati per spegnere l'incendio tra Sanremo e Ceriana, poi con l'avvio del secondo rogo, le forze aeree si sono dovute dividere per dare manforte alle squadre di terra che da sole non potevano arginare il fronte di Taggia.