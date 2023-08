Sanremo: notte di fuoco a Verezzo, le fiamme si estendono anche verso Ceriana (video)

È stata una notte di duro lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari anti incendio della Protezione Civile impegnate nel contenere l'incendio divampato ieri sera nella zona di Verezzo in un tratto boschivo particolarmente impervio.

Con il passare delle ore le fiamme si sono estese anche verso Ceriana anche se, fortunatamente, non stanno minacciando le abitazioni della zona.

Con le prime luci dell'alba sono entrati in azione anche l'elicottero e il Canadair che, con i lanci dal cielo, proseguiranno con le operazioni di spegnimento durante la mattinata insieme alle squadre di Vigili del Fuoco e Protezione Civile di Taggia, Ceriana e Sanremo.

L'incendio ha colpito una zona boschiva di Verezzo, frazione che quasi ogni anno fa i conti con diversi roghi che vanno a distruggere ampie aree di macchia mediterranea.





La nota di Regione Liguria

Sono in corso senza sosta le operazioni di spegnimento dell'incendio che da ieri sera interessa un tratto boschivo della frazione di Verezzo, nell'entroterra di Sanremo. Sono stati pertanto mobilitati questa mattina gli elicotteri regionali da Imperia e Genova, insieme a due canadair. Le fiamme interessano una zona impervia, che ha reso molto complicate le operazioni notturne da parte delle squadre a terra dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile di Taggia, Valle Argentina e volontari Ranger d'Italia. Al momento le fiamme si trovano lontano dalle abitazioni. Regione Liguria è in costante contatto con i referenti sul posto e i sindaci del territorio per monitorare la situazione.