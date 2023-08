Incendio a Sanremo: il sindaco Biancheri "Spegnimento complicato, grazie a tutti gli uomini in campo"

"Le operazioni per circoscrivere l'incendio sono ancora in corso, complicate dal terreno particolarmente impervio su cui si sono allargate le fiamme nel versante più a ponente".



Sono le parole del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri intervenuto pochi minuti fa in merito all'incendio che da ieri sera ha interessato una vasta area sopra Verezzo (LINK). Il rogo si è esteso per tutta la notte e ha continuato a crescere anche nel corso della mattinata arrivando anche nei vicini comuni di Ceriana e Taggia.



"Da ieri notte stiamo combattendo con un incendio boschivo dal fronte piuttosto ampio sopra Verezzo. L'incendio è divampato ieri sera poco prima del tramonto, lasciando gli uomini impegnati a terra per tutta la notte senza supporto aereo. Da questa mattina due elicotteri antincendio e i canadair hanno iniziato a supportare l'azione delle squadre a terra. A ciò si è aggiunto purtroppo, nelle ultime ore, un secondo grande incendio divampato tra Taggia e Badalucco (LINK). Tutte le squadre provinciali sono state richiamate sui due incendi. Ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione civile, Volontari, Ranger, Polizia municipale, Forze dell'Ordine e tutti gli uomini impegnati da ore" - ha detto il sindaco di Sanremo.