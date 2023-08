Vertice incendi con il Prefetto: Ceriana sorvegliata speciale, famiglie evacuate per la notte

Stanotte, una quindicina di famiglie dovranno lasciare le proprie case a Ceriana. È quanto emerso al termine del vertice voluto dal prefetto Valerio Massimo Romeo e svoltosi nel palazzo comunale di Ceriana alla presenza dei sindaci dei tre comuni coinvolti: il primo cittadino cerianasco Maurizio Caviglia, Alberto Biancheri di Sanremo, Mario Conio di Taggia. Presenti allo stesso tavolo il Questore Giuseppe Felice Peritore, i rappresentanti provinciali dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, il capitano dei Carabinieri di Sanremo Massimo Corbo e il comandante della polizia municipale di Sanremo Claudio Frattarola e il suo vice Fulvio Asconio.

Le interviste al termine del vertice Incendi, Ceriana è il fronte più preoccupante

Il fronte che preoccupa di più è quello di Ceriana, sviluppatosi dalle fiamme partite da Verezzo, Sanremo. Per il secondo giorno consecutivo stanno operando mezzi aerei e personale a terra, nello specifico: due elicotteri, quattro canadair e almeno una trentina di persone tra pompieri e volontari dell'antincendio boschivo.

"Quello di oggi è stato un centro coordinamento soccorsi. - ha spiegato il Prefetto - La situazione sta migliorando in alcune zone, soprattutto nella parte sanremese e di Taggia. Rimane invece critica nella zona di Ceriana. L'unica cosa che possiamo fare adesso è monitorare lo spegnimento dell'incendio".



Evacuazione a scopo precauzionale

"Ci sono alcune abitazioni con una distanza di 300 metri dalla zona dell'incendio. D'intesa con il sindaco abbiamo deciso di adottare una ordinanza a scopo precauzionale per consentire di mettere queste persone in sicurezza per stasera. Una persona che si trova in precarie condizioni di salute è stata già sistemata. Le operazioni di spegnimento andranno avanti ancora per tutta la giornata di domani. - ha concluso il Prefetto - Bisogna ringraziare i tre sindaci, i vigili del fuoco che stanno facendo un lavoro enorme, sono venuti anche dalle altre regioni, il mondo del volontariato e della protezione civile e le forze dell'ordine. La situazione è molto attenzionata e monitorata". Come sta andando l'incendio su Ceriana?

"Tra alcune ore i canadair smetteranno di fare i lanci (alle 20.30 circa ndr) quindi le abitazioni più vicine al fuoco verranno evacuate a scopo precauzionale. Sono sicuro che non succederà nulla alle loro case ma anche solo per il fumo che si crea, preferiamo adottare questa precauzione. Parliamo di una quindicina di famiglie. Siamo già d'accordo con i sindaci di Taggia e Sanremo che hanno offerto il loro aiuto per trovare delle sistemazioni provvisorie per questa notte. - ha affermato il sindaco Caviglia - Chi non ha possibilità di andare da parenti o amici verrà trasferito in queste location provvisorie per questa notte. A Ceriana il vento ha creato problemi allo spegnimento. Invece di andare a migliorare continua ad essere alimentato e le fiamme continuano a riprendersi dopo essere state spente quasi del tutto. A quest'ora doveva essere quasi domato invece il tempo non ci ha aiutato. Sentendo i vigili del fuoco, se il vento cala già da domani sera potremmo avere dei buoni risultati, non mi espongo oltre".