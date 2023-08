Sanremo: cresce il fronte dell'incendio di Verezzo, le fiamme sopra le case

Cresce la paura per l'incendio di Verezzo. Il fronte del fuoco ha preso lungo tutta la montagna. Le fiamme hanno attaccato anche molto più a sinistra rispetto alla mattina di oggi. Ora con il buio è ben visibile l'intero rogo e sembra vicino alle abitazioni.





Gli elicotteri hanno lavorato fino alle 20:30, sfruttando per quanto possibile la poca luce rimasta prima di rientrare alla base. Per tutta la notte rimarranno attive le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, in attesa che domani, con la prima luce sia possibile tornare ad usare i mezzi aerei.