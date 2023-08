Sanremo: incendio a Verezzo, la Lega “Solidarietà agli abitanti e grazie ai cacciatori”

“Massima solidarietà agli abitanti di Verezzo che in questi giorni sono stati minacciati dal vasto incendio divampato nei boschi della frazione sanremese” dichiara la sezione della Lega Sanremo, che continua: “finalmente le fiamme sono state domate, non possiamo che ringraziare la macchina dei soccorsi, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, per il loro encomiabile impegno”.

“Un particolare ringraziamento va agli amici cacciatori di Verezzo – aggiunge Daniele Ventimiglia, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega – prezioso il loro intervento, i quali dimostrano, ancora un volta, come la categoria faunistica venatoria sia sempre in prima linea nella tutela dell’ambiente, una vera risorsa del nostro territorio”.