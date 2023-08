Imperia: incendio sulla Statale 28, le fiamme arrivano a bordo strada (foto e video)

A conclusione di una giornata complessa sul fronte degli incendi a Ponente, anche Imperia ha fatto i conti con le fiamme. In serata un vasto rogo è divampato a bordo strada sulla Statale 28, nella zona della 'Munters', dopo le gallerie di Pontedassio.

Subito sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando imperiese che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Presenti anche i carabinieri che stanno regolato il traffico e messo in sicurezza l'area.

Le fiamme non stanno minacciando abitazioni, ma sono ovviamente un pericolo per il traffico della Statale 28.

In aggiornamento