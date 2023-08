Bruciano le colline sopra Sanremo, il sindaco Biancheri a Verezzo: “Ora fa paura la zona di Bignone” (video)

“La situazione a Verezzo sembra sotto controllo, ma ora siamo concentrati a Monte Bignone affinché il focolaio non si espanda. Nella notte è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti”.

Così il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che questa mattina è stato in visita nella frazione di Verezzo, colpita ormai da più di 48 ore dall’incendio che poi si è esteso anche verso Ceriana. Il tutto mentre bruciano anche le colline sopra Taggia. Una situazione di emergenza che sembra non placarsi, tanto che questa mattina sono nuovamente entrati in azione tre Canadair e due elicotteri anti incendio di Regione Liguria. A terra, invece, sono impiegati circa una quarantina di uomini tra Vigili del Fioco e Protezione Civile. Nella notte il fronte si è ulteriormente esteso portando anche all’evacuazione di sette persone a Verezzo a scopo precauzionale.

“Ieri purtroppo sono stati due gli incendi e questo ha fatto sì che elicotteri e Canadair dovessero dividersi, ma ora siamo un po’ più tranquilli - ha aggiunto il sindaco Biancheri - come sempre c’è una rete di persone e una attenzione tale, tra volontariato e professionalità dei Vigili del Fuoco, che fanno si che si possa porre rimedio. Un ‘grazie’ a tutte le persone che stanno lavorando per noi”.

Il primo cittadino ha effettuato questa mattina un sopralluogo nella zona della Croce della Parà che, come detto, sembra adesso più al sicuro. Nella notte volontari e Vigili del Fuoco hanno lavorato affinché le fiamme non si avvicinassero alle case. Grazie al lavoro del personale anti incendio le sette persone evacuate a titolo precauzionale sono poi potute rientrare a casa.

Intanto il Comune si sta impegnando per rifornire le zone interessate dagli incendi con tutti i presidi necessari a sostegno di chi sta lavorando alle operazioni di spegnimento.