Taggia: emergenza acqua, nuovi punti di approvvigionamento e servizio a domicilio per gli anziani (Foto e Video)

A Taggia l’emergenza acqua non potabile prosegue e, in queste ore l’Amministrazione comunale (con in testa il sindaco Mario Conio) è al lavoro per minimizzare i disagi dei cittadini.

In queste ore è in corso l’installazione una serie di serbatoi su tutto il territorio comunale così da garantire la distribuzione di acqua potabile. Saranno pronti già a partire dalle prossime ore. Verranno posizionati in (sotto la mappa): piazza 4 Novembre e piazza Eroi Taggesi nel capoluogo; al parcheggio Lentisco, in via Del Piano presso Tigotà alla Levà e in Regione Prati Pescine presso l’innesto con la strada provinciale; ad Arma all’ingresso di villa Boselli e in via Colombo di fronte al condominio le Torri di Colombo; in località Beuzi presso strada Colla.

In casi di assoluta necessità, per le persone disabili e gli anziani soli che non hanno possibilità di rifornirsi di acqua autonomamente, questi potranno contattare il numero 0184/476044, per ricevere assistenza dai volontari della Protezione Civile.

Saranno regolarmente aperte, domani, le scuole del comprensorio di Taggia. Nonostante le problematiche dettate dall’emergenza acqua, infatti, il Sindaco ha deciso di aprire regolarmente i plessi scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, su tutto il territorio comunale.

Il primo cittadino ha anche confermato che sarà garantito il servizio mensa con le idonee modalità, grazie alla fornitura di acqua potabile assicurata dal Comune.

“Vi invito a far uso di questo servizio con responsabilità – dice il Sindaco - lasciando l’utilizzo a chi realmente ne ha necessità. Inoltre invito tutti a un uso moderato della risorsa acqua per ovvie ragioni”. Sono in corso riunioni per mantenere il servizio scolastico di domani.