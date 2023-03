Un lettore ci ha scritto per segnalare pubblicamente che, questa sera, l'autobotte con l'acqua potabile nei pressi di Poggio a Sanremo era vuota.

"Stasera alle 20,30 la botte di acqua potabile situata a Poggio di Sanremo, in piazza Libertà, era vuota. Non c'era una goccia di acqua potabile per bere o per fare da mangiare" - sottolinea Enzo Jorfida.