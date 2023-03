Emergenza inquinamento idrico a Taggia e Sanremo: da dove arriva il tricloropropano e per quanto tempo è stato in circolo?

L'emergenza inquinamento idrico a Taggia e Sanremo nasce da una campionatura di ASL1 per un 'movimento anomalo' da un accertamento ambientale. Ecco come è stato trovato l'1,2,3 tricloropropano, voci di corridoio, non confermate dai canali ufficiali degli enti coinvolti, parlano di una analisi in un terreno. Da qui sarebbe stata riscontrata l'anomalia che avrebbe poi reso necessario l'approfondimento che ha fatto emergere chiaramente la situazione emergenziale che sta interessando i due comuni. 1,2,3 tricloropropano non è considerato nelle analisi sulla potabilità dell'acqua.

Il primo dato: l'elemento chimico al centro dell'emergenza non viene preso in analisi dalle campionature cicliche, svolte circa ogni due settimane, sullo stato di potabilità dell'acqua che interessano tutti i comuni. È proprio l'assenza di una casistica precisa a impedire agli enti di capire da quanto tempo con precisione il componente fosse in circolo e da dove arrivi. Fare chiarezza sull'andamento dell'emergenza

Questo ed altri argomenti sono stati al centro del COC che c'è stato questa mattina in Comune a Taggia. La riunione si è svolta alla presenza del sindaco Mario Conio e di parte della giunta, insieme ai responsabili di Polizia Locale, Carabinieri, ufficio Lavori Pubblici, ufficio Ambiente e Protezione Civile. È stato fatto il punto sull'evoluzione dell'emergenza: dal rifornimento idrico per la popolazione alla garanzia di approvvigionamento per scuole, anziani e persone non autonome e case di riposo. La macchina ha retto l'impatto e sono attese buone notizie dalle nuove analisi sull'acqua. I risultati dovrebbero arrivare tra oggi pomeriggio e stasera. Sul fronte delle cause dell'inquinamento, invece, ci sono ancora molte variabili da approfondire. Due piste dalle anomalie del territorio

In molti si sono chiesti da dove arrivi l'1,2,3 tricoloropropano. Il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, sta predisponendo una relazione con analisi, legata ai principali due eventi anomali che hanno interessato il territorio nei mesi scorsi: gli incendi al magazzino della Mar e quello nel piazzale della Ciesse Flowers. A oggi non c'è un collegamento diretto con questi fatti di cronaca ma la scheda del elemento chimico ha reso necessarie ulteriori verifiche.

L'altra pista su cui si stanno muovendo gli enti riguarda il 'cuneo salino': la possibilità che l'agente inquinante sia stato spinto verso i pozzi dal movimento dell'acqua del mare verso l'entroterra. Un problema che va al di là delle responsabilità legate a chi possa aver sversato 1,2,3 tricloropropano.