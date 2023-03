Emergenza acqua a Taggia e Sanremo: attesa per le analisi, oggi potrebbe essere la giornata decisiva

Mentre la Procura di Imperia ha aperto un’’inchiesta (atto dovuto) sulla situazione, oggi potrebbe essere una giornata decisiva sulla vicenda legata alla contaminazione dell’acqua tra Taggia e parte di Sanremo che, da sabato scorso, tiene con il fiato sospeso i residenti delle due città.

Oggi, infatti, dovrebbero arrivare i risultati dei 9 nuovi campionamenti effettuati da Asl 1 sui pozzi che riforniscono l’acquedotto di Taggia e nei quali è stato rinvenuto, a seguito dei primi 10 campionamenti, il solvente 1,2,3-Tricolopropano in quantità superiori ai limiti di legge. I campioni sono stati subito inviati al laboratorio di Arpal ed i risultati delle analisi sono attesi oggi.

Il weekend è stato particolarmente difficile, con l’installazione dei punti di distribuzione dell’acqua, sia a Taggia che a Sanremo mentre le bottiglie del prezioso liquido, sia naturale che frizzante, sono letteralmente ‘sparite’ dalla maggior parte dei supermercati e negozi tra Riva Ligure e la città dei fiori.

Ieri c’è anche stata la corsa contro il tempo per poter aprire le scuole e, sia il Sindaco Conio che il vice di Sanremo Costanza Pireri, sono riusciti ad evitarne la chiusura con la collaborazione delle rispettive amministrazioni e della Protezione Civile.

A Taggia è stata installata una serie di serbatoi su tutto il territorio comunale, per garantire la distribuzione di acqua potabile. Ieri sono state molte le lamentele dei residenti perchè, già nel pomeriggio, erano quasi tutti vuoti. Il Sindaco aveva più volte chiesto di non ‘esagerare’ nell’approvvigionamento ma, purtroppo, così non è stato. I serbatoi si trovano in: piazza 4 Novembre e piazza Eroi Taggesi nel capoluogo; al parcheggio Lentisco, in via Del Piano presso Tigotà alla Levà e in Regione Prati Pescine presso l’innesto con la strada provinciale; ad Arma all’ingresso di villa Boselli e in via Colombo di fronte al condominio le Torri di Colombo; in località Beuzi presso strada Colla.

In casi di assoluta necessità, per le persone disabili e gli anziani soli che non hanno possibilità di rifornirsi di acqua autonomamente, questi potranno contattare il numero 0184/476044, per ricevere assistenza dai volontari della Protezione Civile.

A Sanremo è stata attivata una cisterna fissa in frazione Poggio ed un’ altra alla Villetta mentre, a San Giacomo (giro dell'Isola Isola), sarà presente un’autobotte. Previsti punti di approvvigionamento idrico anche in corso Mazzini 3 (zona Stadio Comunale), via Val d'Olivi 88 e via Duca degli Abruzzi altezza 294.

Ricordiamo che, al momento a scopo cautelativo, il divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare rimane per le seguenti zone: Poggio (tutto abitato), Salita Poggio, Via Banchette Napoleoniche, Zona La Vesca, Via Modulivi Cantalupo, via Duca d'Aosta, regione Molini Bianchi, regione Gazi, Via Grossi Bianchi, Via Peiranze (zona sopra passo Ceriana), Via Duca degli Abruzzi (dai incrocio Via Mario Calvino verso monte), Mulattiera Villetta, Via Mario Calvino, Via Curbinei, Montà di Lanza, Strada Tasciaire, Strada San Giovanni, Strada Sen. Marsaglia, San Giacomo (tutto abitato), Via L. Arisoto, Zona Campo Golf, Strada Isola inferiore e superiore, zona Samanta (San Romolo), San Bartolomeo (tutto abitato), Via G. D'Annunzio, Via Leopardi, Gozo Inferiore e Superiore, Strada Borgo Opaco (parte alta).

Viene fornita regolarmente l’acqua per ‘Casa Serena’ mentre al mercato dei fiori, con la Protezione Civile, è stata creata una zona dove poter consegnare ai cittadini che presenteranno un documento che comprovi la residenza nei luoghi colpiti dall’ordinanza, due casse d’acqua.