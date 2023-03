Emergenza acqua: a Sanremo domani apriranno regolarmente le scuole, approntati punti di distribuzione (Foto e Video)

Dopo il ritorno dell’acqua potabile a Bussana e Bussana a Mare di Sanremo, nella città dei fiori si sta lavorando per l’emergenza che, da ieri, sta colpendo l’abitato di Taggia e quello più ad Est di Sanremo, oltre che su alcune colline.

E’ operativo da questa mattina il ‘Coc’, all’interno del comando di Polizia Municipale, con il vice Sindaco Costanza Pireri, il Comandante Claudio Frattarola e la Protezione Civile. Nel corso delle ultime ore sono stati approntati i punti di distribuzione dell’acqua e si è lavorato per fare in modo che le scuole interessate dall’ordinanza non debbano rimanere chiuse.

La conferma dell’apertura dei plessi scolastici di Poggio e delle altre zone è arrivata poco fa dal vice Sindaco Pireri, che ha organizzato soprattutto il trasporto dei pasti, in quelle che hanno le cucine. Approntata anche la distribuzione dell’acqua. Un primo passo, quindi, verso la normalizzazione della situazione che sta mettendo in apprensione i residenti di Taggia e Sanremo, per il ritrovamento nel corso dei costanti controlli sull’acqua, di una sostanza altamente pericolosa per l’uomo.

Viene fornita regolarmente l’acqua per ‘Casa Serena’ mentre al mercato dei fiori, con la Protezione Civile, è stata creata una zona dove poter consegnare ai cittadini che presenteranno un documento che comprovi la residenza nei luoghi colpiti dall’ordinanza, due casse d’acqua.

In attesa dei riscontri delle analisi eseguite anche oggi dall’Arpal, Rivieracqua continua a lavorare per far tornare il prezioso liquido nuovamente potabile, mentre anche a Sanremo vengono allestiti i punti di distribuzione. E’ stata attivata una cisterna fissa in frazione Poggio ed un’ altra alla Villetta mentre, a San Giacomo (giro dell'Isola Isola), sarà presente un’autobotte. Previsti punti di approvvigionamento idrico anche in corso Mazzini 3 (zona Stadio Comunale), via Val d'Olivi 88 e via Duca degli Abruzzi altezza 294.

Intanto gli scaffali dei supermercati di Sanremo sono stati letteralmente presi d'assalto e sono pressochè vuoti nel reparto delle bottiglie d'acqua. Ovviamente la gente ha fatto scorta, pensando che l'emergenza possa andare avanti anche nei prossimi giorni.

A scopo cautelativo il divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare rimane per le seguenti zone: Poggio (tutto abitato), Salita Poggio, Via Banchette Napoleoniche, Zona La Vesca, Via Modulivi Cantalupo, via Duca d'Aosta, regione Molini Bianchi, regione Gazi, Via Grossi Bianchi, Via Peiranze (zona sopra passo Ceriana), Via Duca degli Abruzzi (dai incrocio Via Mario Calvino verso monte), Mulattiera Villetta, Via Mario Calvino, Via Curbinei, Montà di Lanza, Strada Tasciaire, Strada San Giovanni, Strada Sen. Marsaglia, San Giacomo (tutto abitato), Via L. Arisoto, Zona Campo Golf, Strada Isola inferiore e superiore, zona Samanta (San Romolo), San Bartolomeo (tutto abitato), Via G. D'Annunzio, Via Leopardi, Gozo Inferiore e Superiore, Strada Borgo Opaco (parte alta).

Sono attualmente in corso i 9 nuovi campionamenti effettuati da Asl 1 sui pozzi che riforniscono l’acquedotto di Taggia nei quali è stato rinvenuto, a seguito dei primi 10 campionamenti, il solvente 1,2,3-Tricolopropano in quantità superiori ai limiti di legge. I 9 nuovi campionamenti saranno conclusi entro la mattinata di oggi e i campioni subito inviati al laboratorio di Arpal. I risultati delle analisi sono attesi nelle prossime 24 ore.