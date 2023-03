Taggia: inquinamento dell'acqua, molti bar hanno già chiuso, preoccupazione per i ristoratori (Foto)

C’è grande preoccupazione tra i gestori di bar e ristoranti a Taggia, per l’inquinamento dell’acqua che ha, di fatto, reso molto difficile la giornata odierna. Dopo la comunicazione del Sindaco, infatti, in molti si sono recati nei supermercati per comprare bottiglie d’acqua e nei negozi specializzati per comprare le taniche necessarie a raccogliere il prezioso liquido, dalle autobotti di Rivieracqua.

Ma non sarà facile riuscire a servire i molti prenotati nei ristoranti e chi, solitamente, passa il sabato sera nei bar per un drink e un momento conviviale con gli amici. “Servono centinaia di litri d’acqua – ci ha detto il presidente cittadino di Confcommercio, Massimo Giuffra – e diversi bar hanno già deciso di chiudere, sia per evitare problemi che per l’impossibilità di poter lavorare”.

Già nel primo pomeriggio, al momento della diffusione della notizia dell’inquinamento, alcuni bar avevano sospeso la somministrazione dei caffè, visto che l’acqua per gli stessi arriva direttamente dall’acquedotto pubblico e, pian piano, si è diffusa la preoccupazione. Al momento nessun ristorante ha deciso per la chiusura di questa sera, anche se il servizio non sarà certo facile e sono molte le disdette di prenotazioni arrivate nelle ultime ore.

Si attendono le risultanze della riunione delle 18.30 in Prefettura, anche se l’attesa è soprattutto per l’esito delle analisi che sono state fatte dall’Arpal, dopo i prelievi ed i vari campionamenti dell’acqua.

1,2,3-tricloropropano è un composto organico e si presenta come incolore liquido, insolubile in acqua. E’ un prodotto industriale solvente per vernici e scioglimento dei grassi. La sostanza si decompone in combustione ed è velenosa. Reagisce violentemente con i metalli, irrita gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. La sostanza può provocare effetti sul corpo fegato e il reni, con conseguente interruzione del funzionamento. È cancerogeno per gli esseri umani.