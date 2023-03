Sanremo: Comune e Protezione Civile attivati per l'emergenza acqua, i punti di approvvigionamento idrico in città

Come per Taggia, anche a Sanremo la Protezione Civile e il comune si sono allertati per eseguire un servizio straordinario di fornitura dell’acqua nelle zone dove il prezioso liquido non è assolutamente potabile a causa della contaminazione dell’agente tossico 1,2,3-Tricloropropano in una quantità superiore di 50 volte al limite di legge.

A scopo cautelativo il divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare riguardante le seguenti zone: Bussana (tutto l'abito), Via delle Fonti, Strada Collette Beulle, Bussana Mare (Via al Mare), Poggio (tutto abitato), Salita Poggio, Via Banchette Napoleoniche, Zona La Vesca, Via Modulivi Cantalupo, via Duca d'Aosta, regione Molini Bianchi, regione Gazi, Via Grossi Bianchi, Via Peiranze (zona sopra passo Ceriana), Via Duca degli Abruzzi (dai incrocio Via Mario Calvino verso monte), Mulattiera Villetta, Via Mario Calvino, Via Curbinei, Montà di Lanza, Strada Tasciaire, Strada San Giovanni, Strada Sen. Marsaglia, San Giacomo (tutto abitato), Via L. Arisoto, Zona Campo Golf, Strada Isola inferiore e superiore, zona Samanta (San Romolo), San Bartolomeo (tutto abitato), Via G. D'Annunzio, Via Leopardi, Gozo Inferiore e Superiore, Strada Borgo Opaco (parte alta).

Proprio per questo sta per essere attivata una cisterna fissa in frazione Poggio mentre, a San Giacomo (giro dell'Isola Isola), sarà presente un’autobotte. Previsti punti di approvvigionamento idrico anche in corso Mazzini 3 (zona Stadio Comunale), via Val d'Olivi 88 e via Duca degli Abruzzi altezza 294.

In arrivo anche una rilevante fornitura di acqua in bottiglia alla Protezione civile, che le squadre distribuiranno in vari punti che verranno comunicati. In queste ore, nei supermercati è scattata la 'corsa' all'acquisto delle bottiglie d'acqua che, in alcuni casi sono andate esaurite.

Sono attualmente in corso i 9 nuovi campionamenti effettuati da Asl 1 sui pozzi che riforniscono l’acquedotto di Taggia nei quali è stato rinvenuto, a seguito dei primi 10 campionamenti, il solvente 1,2,3-Tricolopropano in quantità superiori ai limiti di legge. I 9 nuovi campionamenti saranno conclusi entro la mattinata di oggi e i campioni subito inviati al laboratorio di Arpal. I risultati delle analisi sono attesi nelle prossime 24 ore.



Fino a nuove disposizioni si conferma, in via precauzionale, nell’intero territorio comunale di Taggia e in parte di quello di Sanremo, come da ordinanze già adottate dai sindaci dei due Comuni, il divieto di utilizzo dell’acqua potabile tranne che per usi igienici.