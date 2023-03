Inquinamento chimico dell'acqua: molte le zone di Sanremo in cui al momento non è potabile

A seguito dell'inquinamento chimico rilevato nelle falde acquifere del comune di Taggia accertato stamani, sono stati effettuati campionamenti suppletivi anche sul territorio di Sanremo, e in particolare, su quelle zone che in parte attingono dalle falde acquifere inquinate del torrente Argentina a Taggia (levante cittadino e primo entroterra).

Le analisi, effettuate da Arpal e Asl, che sono state rese note poco fa al tavolo tecnico in Prefettura, hanno rilevato tracce di inquinamento da ‘Tricloropropano’ anche sulle zone verificate. Per questo motivo, a scopo cautelare è stata appena emessa ordinanza di divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare per le seguenti zone: Bussana (tutto l'abito), Via delle Fonti, Strada Collette Beulle, Bussana Mare (Via al Mare), Poggio (tutto abitato), Salita Poggio, Via Banchette Napoleoniche, Zona La Vesca, Via Modulivi Cantalupo, via Duca d'Aosta, regione Molini Bianchi, regione Gazi, Via Grossi Bianchi, Via Peiranze (zona sopra passo Ceriana), Via Duca degli Abruzzi (dai incrocio Via Mario Calvino verso monte), Mulattiera Villetta, Via Mario Calvino, Via Curbinei, Montà di Lanza, Strada Tasciaire, Strada San Giovanni, Strada Sen. Marsaglia, San Giacomo (tutto abitato), Via L. Arisoto, Zona Campo Golf, Strada Isola inferiore e superiore, zona Samanta (San Romolo), San Bartolomeo (tutto abitato), Via G. D'Annunzio, Via Leopardi, Gozo Inferiore e Superiore, Strada Borgo Opaco (parte alta).

Conseguentemente si è subito attivata la squadra emergenze di Sanremo, con la Protezione civile e i Volontari, e da domani mattina attiveremo le autobotti sul territorio in collaborazione con Rivieracqua. In caso di urgenza si ricorda il numero di pronto intervento 800602800. I pozzi inquinati sono comunque già stati chiusi e già domani mattina verranno fatte le controanalisi da parte di Asl e Arpal.

Sulle cause dell'inquinamento delle falde dell'Argentina a Taggia sono in corso accertamenti e indagini a tutti i livelli.