Taggia: acqua contaminata e vietata per qualsiasi uso, alle 18.30 riunione in Prefettura e preoccupazione di bar e ristoranti

Si attende la riunione delle 18.30, in Prefettura ad Imperia, ma al momento sono molte le domande che si pongono gli Amministratori e i residenti di Taggia, per la situazione che si è venuta a creare dopo il riscontro della presenza dell’agente tossico 1,2,3-Tricloropropano in una quantità superiore di 50 volte al limite di legge, nell’acqua.

Mentre Arpal sta eseguendo le analisi dei prelievi effettuati, ci si chiede come sia potuta accadere una cosa del genere, ovvero se si sia trattato di un fatto colposo oppure di un vero e proprio sabotaggio. Il rinvenimento della sostanza tossica è avvenuto a seguito di uno dei 10 campionamenti effettuati ieri dall’Asl, che ha portato oggi all’emissione da parte del sindaco di Taggia Mario Conio di un’ordinanza precauzionale di divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale. In queste ore sono attesi gli esiti degli altri 9 campionamenti riferiti a territori limitrofi.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale a Protezione Civile e ambiente Giacomo Giampedrone stanno seguendo l’evolversi della situazione, in stretto contatto con il sindaco di Taggia Mario Conio, il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola, Protezione Civile e Arpal – legata alla presenza, in un primo pozzo di emungimento che rifornisce l’acquedotto di Taggia.

Gravi i problemi che avranno questa sera bar e ristoranti di Taggia ed Arma, visto che sarà difficile riuscire a proporre il normale servizio di ristorazione con l’acqua delle autobotti o delle bottiglie. I supermercati sono stati presi d’assalto ed è quasi impossibile trovare bottiglie d’acqua. E’ difficile trovare taniche per raccogliere l’acqua dalle autobotti mentre nei bar non vengono fatti i caffè ma solo serviti ginseng ed orzo.

“Al momento non abbiamo segnalazioni di chiusure – ci ha detto il presidente locale di Confcommercio, Massimo Giuffra – ma la situazione non è certo facile, visto che si potrà andare avanti così per alcuni giorni”.