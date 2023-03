Taggia: l'acqua torna utilizzabile per scopi igienici ma non è potabile, i problemi si estendono verso Sanremo

Sarà possibile utilizzare l’acqua per scopi igienici ma rimane assolutamente vietato per scopi alimentari. E’ questa la decisione scaturita poco fa, al termine della lunga riunione durata circa 3 ore, in Prefettura ad Imperia, dopo la scoperta di oggi nell’acquedotto di Taggia di 1,2,3-tricloropropano è un composto organico e si presenta come incolore liquido, insolubile in acqua.

La decisione confluirà in una ordinanza del Sindaco di Taggia, ma rimane la preoccupazione per i prossimi giorni, nei quali si dovrà capire dove e come la sostanza sia finita nelle falde da dove viene captata l’acqua poi distribuita nell’acquedotto tabiese. Il prezioso liquido rimane assolutamente non potabile mentre rimangono attive le due autobotti (a Taggia in piazza 4 Novembre e ad Arma in Villa Boselli) e le due cisterne (a Levà nell'ex parcheggio Lentisco e in zona Borghi adiacente all'area giochi) per fornire acqua potabile ai cittadini.

Domani arriverà una nuova autobotte per Taggia, con 30mila litri d’acqua ma i problemi sembra che possano estendersi anche a parte della città di Sanremo, dove arriveranno alcune autobotti, in particolare per la frazione di Bussana e le zone attigue al Comune tabiese.

Le analisi, effettuate da Arpal e Asl, che sono state rese note poco fa al tavolo tecnico in Prefettura, hanno rilevato tracce di inquinamento da ‘Tricloropropano’ anche sulle zone verificate. Per questo motivo, a scopo cautelare è stata appena emessa ordinanza di divieto di consumo di acqua per solo uso alimentare per le seguenti zone: Bussana (tutto l'abito), Via delle Fonti, Strada Collette Beulle, Bussana Mare (Via al Mare), Poggio (tutto abitato), Salita Poggio, Via Banchette Napoleoniche, Zona La Vesca, Via Modulivi Cantalupo, via Duca d'Aosta, regione Molini Bianchi, regione Gazi, Via Grossi Bianchi, Via Peiranze (zona sopra passo Ceriana), Via Duca degli Abruzzi (dai incrocio Via Mario Calvino verso monte), Mulattiera Villetta, Via Mario Calvino, Via Curbinei, Montà di Lanza, Strada Tasciaire, Strada San Giovanni, Strada Sen. Marsaglia, San Giacomo (tutto abitato), Via L. Arisoto, Zona Campo Golf, Strada Isola inferiore e superiore, zona Samanta (San Romolo), San Bartolomeo (tutto abitato), Via G. D'Annunzio, Via Leopardi, Gozo Inferiore e Superiore, Strada Borgo Opaco (parte alta).

Al momento sono 5 i pozzi fuori norma ed il Prefetto ha confermato di a ver dato ordine di nuovi campionamenti dell’acqua, sia nella zona dell’Argentina, a Taggia, che in quella di Sanremo.