Diano Marina: Cristiano Za Garibaldi è il nuovo Sindaco, partiti i festeggiamenti al point del vincitore (Foto e Video)

Cristiano Za Garibaldi è il nuovo Sindaco di Diano Marina. La conferma, anche se i dati ufficiali non sono ancora stati diramati dal Comune, arriva dai point elettorali e vedono il neo primo cittadino a oltre il 47,51% dei voti.

Con i risultati non ancora definitivi Marcello Bellacicco ha ottenuto il 28,21% dei voti mentre Francesco Parrella il 24,27%.

Questi i voti ottenuti dai componenti della lista del nuovo Sindaco (i primi 8 saranno Consiglieri): Manitta 223, Zeccola 211, Feltrin 189, Gramondo 150, Bregolin 119, Messico 116, Spandre 114, Brunazzi 94, Carpano 71, Attardo 49, Pelazza 45, Clemenzi 43

Queste le prime parole di Cristiano Za Garibaldi appena eletto Sindaco: “La sensazione c’era e devo dire che sono sempre stato zitto ma ero fiducioso. Alla fine è stato tutto confermato. Il mio sarà un upgrade con progetti per migliorare la nostra città che dia un servizio completo a cittadini e turisti. Per prima cosa andrò a salutare il personale e poi creerò un ufficio per la minoranza affinchè possano svolgere il loro ruolo in Comune. Voglio ringraziare i cittadini anche se sono dispiaciuto per la bassa affluenza e cercherò di essere il sindaco di chi non è venuto a votare”. E’ stato accusato di avere poco civismo e troppi partiti. Cosa dice in merito? “Secondo me per amministrare bisogna essere liberi, ma anche utilizzare le squadre e i partiti sono le squadre per giocare i campionati nelle varie sedi preposte”.

Raggiante Marco Scajola, che ha sostenuto Za Garibaldi con ‘Cambiamo per Toti’: “E’ una grande emozione e soddisfazione e, come dissi in occasione della sua presentazione, si merita per la sua serietà e competenza. Una persona che ha subito attacchi personali e profonde ingiustizie ma ha lavorato sempre bene come vice sindaco. Una persona serie e i dianesi hanno fatto un’ottima scelta. Onore agli sconfitti ma ha vinto un progetto importante e, come Amministratore regionale sono pronto a lavorare anche per questa località”.