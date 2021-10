Aurigo: Luigino Dellerba confermato sindaco, "Inizio il mio settimo mandato"

“Da oggi inizio ufficialmente il mio settimo mandato da sindaco”.



Esprime grande soddisfazione Luigino Dellerba, candidato sindaco con la lista Insieme per Aurigo e primo cittadino uscente. In questa competizione elettorale la sua era l’unica lista, quindi il vero avversario era il raggiungimento del quorum, quest’anno fissato al 40%+1 degli aventi diritto al voto.

Numeri già raggiunti ieri quando Aurigo aveva la percentuale più alta tra i 21 comuni al voto in provincia di Imperia. Alla fine questa tornata elettorale si chiude con un buon 79%, 25 preferenze al solo candidato sindaco e 183 complessive agli altri candidati in lista con Dellerba. La prima degli eletti è Maria Teresa Verda Scajola già consigliere comunale nel precedente mandato.

“Siamo davvero soddisfatti. Con la presenza di una sola lista Aurigo raggiunge la seconda percentuale più alta di votanti in tutta la provincia di Imperia, seconda solo a Seborga dove però i candidati sindaco erano due. - afferma Luigino Dellerba - Questi numeri sono sicuramente una soddisfazione per me e per tutti i miei candidati, ci danno forza e motivazione per iniziare al meglio questo nuovo mandato”.

Per Aurigo era la prima volta che si presentava una sola lista per le elezioni. “E’ proprio così - commenta il neo eletto sindaco - eppure questo non ha disincentivato le persone a partecipare alla votazione. Il mio grazie va a tutti gli elettori che hanno votato per la nostra lista che ha una particolarità è formata da molti giovani, con una media d’età che arriva a 40 anni”.

“Questo è il mio settimo mandato. Sono entrato in comune all’età di 21 anni nel 1978 e dopo aver fatto consigliere ed assessore ho fatto 4 mandati da sindaco con la vecchia legge, tra il giugno del 1988 e il maggio 2001, poi c’è stato Luca Ferrero De Gubernatis, tra il 2001 e il 2006 e Pier Carlo Gandolfo tra il 2006 e il 2011, da allora sono stato rieletto di volta in volta. E’ una soddisfazione ogni volta e queste percentuali confermano come la gente apprezzi quanto fatto finora” - ricorda Dellerba.

Quali sono le priorità per Aurigo? “La prima sono i lavori di efficientemente energetico che hanno interessato il palazzo comunale. Diventerà operativo l’impianto fotovoltaico posizionato sul tetto ed entrerà in funzione l’ascensore per accedere alla casa comunale. Aspetti importanti visto che nello stesso edificio trova spazio l'ambulatorio medico. L'opera di ristrutturazione verrà completata entro fine mese” - risponde Dellerba.