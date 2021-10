Elezioni a Diano Marina: Bellacicco "Siamo arrivati secondi, faremo opposizione costruttiva ma determinata e attenta" (Video)

"Siamo arrivati secondi faremo una opposizione costruttiva però molto determinata e attenta". Queste le parole di Marcello Bellacicco, candidato sindaco che con la sua lista civica 'Diano Marina' chiude al 28,02% dietro il nuovo sindaco della città degli aranci, Cristiano Za Garibaldi ma davanti all'altro candidato Francesco Parrella.

"Grazie a tutti i candidati della nostra lista sono cittadini messi al servizio di altri cittadini. Tutto quello che abbiamo fatto l’abbiamo fatto noi senza appoggi e supporti, quindi con un impegno esclusivamente nostro e personale. - sottolinea Bellacicco - La prossima amministrazione dovrà lavorare al meglio per Diano Marina. Continuiamo a essere della nostra opinione che per lo sviluppo di Diano serva molto più di quanto sia stato fatto in questi anni".

"Insieme a Parrella che comunque è arrivato terzo, abbiamo messo su una percentuale tale per cui si può dire che metà dei votanti non sono d’accordo con quanto è stato fatto, quindi anche chi ha vinto a cui vanno le nostre congratulazioni e migliori auguri, di questo dato deve tenerne conto. - analizza Marcello Bellacicco che poi sulla percentuale di affluenza bassa, afferma - Mi aspettavo una risposta un po’ più coerente con lo sforzo fatto dai tre candidati. Ci siamo tutti impegnati molto per dare delle alternative a Diano mi sarei aspettato una partecipazione maggiore".