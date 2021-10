Luca Vassallo si riconferma sindaco di Chiusavecchia con i 214 voti ottenuti nella tornata che l’ha visto come unico candidato per la lista “Insieme per Chiusavecchia”.

Vassallo ha ottenuto 214 voti con un’affluenza del 59,19% a fronte del 67,87% dell’ultima elezione del 2016.