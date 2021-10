Seborga: Pasquale Ragni è il nuovo Sindaco, battuto al fotofinish (102 voti a 93) Massimiliano Iacobucci

E’ Pasquale Ragni il nuovo Sindaco di Seborga. Forse un po’ a sorpresa per il candidato molto conosciuto che aveva contro, si è aggiudicato la poltrona di Sindaco per una manciata di voti.

Nel Principato, infatti, hanno votato in 200, sui 248 aventi diritto pari all’80,65% (103 uomini e 97 donne). Pasquale Ragni ha ottenuto 102 voti (pari al 52,31%) contro i 92 (pari di Massimiliano Iacobucci.

Sugli scranni della maggioranza siederanno: Angelo Bassi, Carlo Biancheri, Monica Giordana, Davide Gozzini, Susanna Millo, Ciro Scelsi e Monica Zantedeschi. All’opposizione, oltre a Massimiliano Iacobucci ci saranno Romina Fanari e Luca Merli.

Il neo Sindaco ha commentato così la sua elezione “E’ ancora presto per dare un giudizio, ma siamo davvero felici del successo ma vogliamo metterci solo al lavoro, da subito. Avevo la certezza che lo scarto fosse minimo e così è stato. Questa volta ho fatto io il Bolt e ho vinto per un’incollatura. Ora studieremo e lavoreremo per il bene del paese, non appena avremo le capacità per mettere in campo le nostre forze e attuare il programma presentato. Vogliamo bene al paese e il fine è solo quello”.