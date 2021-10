Terzorio: affluenza oltre il 73%, Valerio Ferrari confermato sindaco "Ora pensiamo alla seconda via d'accesso al paese"

Valerio Ferrari è ufficialmente il sindaco di Terzorio, con ben 124 voti su 138 dei 189 votanti del comune. Numeri che dimostrano quanto questa comunità abbia sentito il momento delle elezioni nonostante vi fosse un solo candidato.

“Sì abbiamo una delle percentuali di affluenza tra le più alte della provincia di Imperia. Siamo arrivati al 73,40 %. Difficile eguagliare il 90% della volta scorsa quando c’erano due candidati sindaco. i terzorini si sono confermati una comunità che partecipa alla vita democratica. Una percentuale che ci motiva e ci responsabilizza ad impegnarci ad amministrare al meglio per far crescere il nostro magnifico borgo per i prossimi cinque anni” - ha sottolineato Ferrari.

Come in tutti i comuni al voto dove era presente una sola lista, l’obiettivo era raggiungere il quorum: ovvero il 40% + 1 degli aventi diritto (10% in meno rispetto al 50% delle scorse tornate elettorali ndr). “Grazie ai tanti cittadini di Terzorio che si sono recati ai seggi e ci hanno accordato la loro fiducia, ma soprattutto grazie alla squadra che ha scelto di accompagnarmi in questa avventura: cinque uomini e cinque donne, cinque uscenti e cinque nuovi, un bellissimo gruppo, giovane e unito nel perseguire la crescita e lo sviluppo di Terzorio” - ha aggiunto Valerio Ferrari.



Priorità? “Continueremo sulla strada tracciata in questi ultimi 5 anni di amministrazione. Pensando alle priorità di Terzorio, c’è senza ombra di dubbio la bretella stradale che creerà una seconda viabilità di accesso al centro abitato, collegando piazza san Giovanni Battista con la strada intercomunale per Pompeiana - ha risposto il neo eletto sindaco Valerio Ferrari - un intervento assolutamente necessario per la sicurezza e per la vivibilità del nostro borgo. I costi di realizzazione sono ingenti, per questo dovrà essere avviato un percorso di condivisione con gli Enti sovraordinati, Regione e Stato, per trovare una soluzione concretamente realizzabile”.