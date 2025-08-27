Nuova edizione del progetto 'Maggiordomo di Quartiere', la minoranza di Camporosso: "Quali azioni intende intraprendere la Giunta?"

"L’Amministrazione comunale è stata informata della nuova edizione del progetto promosso dalla Regione Liguria: 'Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali'?" - chiedono con un'interpellanza i consiglieri comunali del gruppo di minoranza “SiAmo Camporosso” Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì.

"La Regione Liguria ha attivato anche per il 2025 il progetto 'Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali', finanziato con fondi europei e finalizzato a fornire servizi di prossimità e sostegno ai cittadini più fragili (anziani, persone sole, famiglie in difficoltà)" - fanno sapere - "Tale progetto prevede attività quali la consegna di spesa e farmaci a domicilio, il supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche, l’accompagnamento per piccole necessità quotidiane e l’attivazione di punti di ascolto sul territorio".

"I Comuni non possono partecipare direttamente al bando regionale, in quanto questo è riservato agli Enti del Terzo Settore (ETS), tuttavia, le amministrazioni comunali possono svolgere un ruolo attivo di partenariato, supporto logistico e promozione per favorire l’attivazione del servizio sul proprio territorio" - affermano - "È interesse della cittadinanza di Camporosso poter usufruire di tali servizi innovativi di welfare di prossimità, soprattutto in un contesto di crescente fragilità sociale".

I consiglieri interpellano, perciò, il sindaco Gibelli e la Giunta per sapere: "Se il comune di Camporosso abbia preso contatti con enti del Terzo Settore locali o sovracomunali al fine di favorire la loro candidatura e la realizzazione del servizio sul nostro territorio; se sia stata valutata la possibilità di mettere a disposizione spazi comunali, sportelli informativi o forme di supporto logistico per agevolare l’attivazione del servizio e quali azioni concrete la Giunta intenda intraprendere affinché anche i cittadini di Camporosso possano beneficiare del progetto regionale".