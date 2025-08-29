Camporosso, la minoranza: "Piazze, marciapiedi e spazi pubblici in condizioni di incuria, è operativo il macchinario per pulizia e sanificazione?"

"Il macchinario per la pulizia e la sanificazione è ancora funzionante e operativo? E' stato utilizzato negli ultimi anni e, in caso affermativo, con quale frequenza? Come l’Amministrazione intende predisporre con urgenza un piano di interventi straordinari di pulizia e sanificazione su tutte le aree pubbliche? Verrà stabilito un calendario periodico e costante di utilizzo del macchinario al fine di garantire il decoro urbano e la salute pubblica?". Lo chiedono i consiglieri comunali di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì che tornano alla carica con una nuova interpellanza, questa volta sull’utilizzo del macchinario per la pulizia e sanificazione degli spazi pubblici.

"Qualche anno fa il comune di Camporosso ha acquistato, con una spesa di circa 25.000 euro, un macchinario specifico per la pulizia delle erbe infestanti e la sanificazione degli spazi pubblici" - ricordano i consiglieri del gruppo di minoranza “SiAmo Camporosso” - "Tale attrezzatura, secondo le dichiarazioni allora rese, avrebbe dovuto garantire un miglior decoro urbano, maggiore igiene e sicurezza nei luoghi frequentati dalla cittadinanza e dai bambini".

"Allo stato attuale numerosi marciapiedi, piazze e spazi pubblici del territorio comunale risultano in condizioni di incuria, con presenza di erbacce e sporcizia, in particolare, risultano necessarie urgenti operazioni di pulizia e sanificazione dei marciapiedi di Camporosso Mare e del centro storico; di tutte le piazze comunali, comprese quelle della frazione di Trinità; della passeggiata a mare; di tutti i parchi giochi, comprese le strutture ludiche; delle aree scolastiche del Mare e del Capo, frequentate dai bambini e di tutte le panchine ubicate sul territorio comunale" - sottolinea la minoranza.