Marco Antei (Arcigay Imperia) risponde al vescovo Suetta: “Non è la Chiesa a decidere cos’è giusto”

Non è la legge a decidere cosa è bene e cosa è male? Ho letto bene?

E chi dovrebbe stabilirlo allora, Monsignore? L’Inquisizione?

Per fortuna quella, insieme ai roghi, è finita da un pezzo, e sarebbe il caso di farsene una ragione.

Certo, non sempre siamo d’accordo con la legge, neanche noi. Ad esempio, la legge italiana ancora oggi nega il matrimonio tra persone dello stesso sesso. E infatti lottiamo perché questa ingiustizia venga superata. E lo sarà.

Anche grazie al sostegno di milioni di cittadine e cittadini cattolici che, in Liguria e in tutta Italia, stanno dalla parte dell’amore, della dignità e dell’uguaglianza.

Marco Antei, presidente M.I.A. Arcigay Imperia