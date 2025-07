Riconoscimento dei figli da due coppie omosessuali: il segretario provinciale del PD "Ovunque c’è amore c’è famiglia"

Il Comune di Sanremo con il Vice-Sindaco Fulvio Fellegara, come già il Comune di Genova con la Sindaca Silvia Salis, hanno provveduto alla registrazione ufficiale dei figli di coppie omogenitoriali e al riconoscimento di maternità per entrambe le mamme che hanno scelto di formare le loro famiglie. Il provvedimento adottato dai Comuni è stato possibile grazie alla storica sentenza della Corte Costituzionale, che riconosce diritti e tutela dell’infanzia.

"La società in cui viviamo - sottolinea il segretario provinciale del PD, Rosanna Brun - è molto spesso più avanti di alcuni governanti e legislatori, impegnati a negare diritti che non intaccano in alcun modo libertà né opinioni altrui. Le nuove famiglie, esistenti fino ad oggi nella forma 'di fatto' perché finalmente molto più libere da pregiudizi, sono una realtà che attende da tempo provvedimenti di regolarizzazione. La registrazione ufficiale dei minori e delle loro mamme consente di far coincidere i sentimenti delle persone con i riconoscimenti giuridici, attribuisce e parifica diritti/doveri genitoriali e introduce piena tutela a beneficio dei minori, favorendo condizioni di eguaglianza e inclusione. Non esistono sentimenti di egoismo nel voler essere genitori ad ogni costo, esistono sentimenti. Perché ovunque c’è amore c’è famiglia".