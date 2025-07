Sanremo: riconoscimento dei figli da due coppie omosessuali, Antonelli (PD) risponde a Berrino "Se ne faccia una ragione"

"Le dichiarazioni del senatore Berrino sono inaccettabili. Offendono non solo le famiglie arcobaleno, ma anche l’intelligenza e la sensibilità di chi crede in un paese giusto e moderno. Parlare di 'egoismo', 'business' e 'contro la legge naturale' significa ignorare la realtà". Sono le parole di Francesca Antonelli, segretario sanremese del Partito Democratico che risponde in questo modo all'intervento del parlamentare in relazione ai primi due riconoscimenti di coppie omosessuali dei propri figli.

"Ci sono bambini che esistono - prosegue Antopnelli - vivono tra noi, e hanno diritto ad avere entrambe le loro madri o entrambi i loro padri riconosciuti legalmente, come sancito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 68 del maggio 2025). È questo il punto. Tutto il resto è propaganda. Il Partito democratico di Sanremo sta dalla parte di questi bambini, delle loro famiglie e di chi ogni giorno chiede semplicemente uguaglianza dei diritti davanti alla legge. Il Comune di Sanremo ha fatto una scelta di civiltà e di legalità, nel solco di ciò che anche la Corte Costituzionale ha indicato: l’interesse dei minori viene prima di tutto".

"Non accettiamo lezioni da chi usa la parola 'famiglia' - termina il segretario Dem - per escludere, per giudicare, per dividere. La vera famiglia è quella fondata sull’amore, sulla cura, sulla responsabilità. E non ha bisogno di autorizzazioni ideologiche. Noi continueremo a difendere ogni figlio, ogni genitore, ogni amore. Perché i diritti non sono un favore. Sono la base di una democrazia che rispetta tutte e tutti. Senatore Berrino... se ne faccia una ragione".