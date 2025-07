Riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali: la risposta di Fratelli d'Italia a 'Generazione Sanremo'

“Come spesso accade, quando si esprimono opinioni che a sinistra o a parte di essa non piacciono, invece che discutere nel merito delle stesse si passa alla personalizzazione del confronto, per lo più cercando di screditare l'altra parte".

Interviene in questo modo il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Sanremo, rispondendo a 'Generazione Sanremo' che ha commentato a sua volta le dichiarazioni di Gianni Berrino sul riconoscimento dei figli da parte delle coppie omosessuali. "Il Senatore Berrino - prosegue FdI - ha solo espresso la sua legittima posizione, tra l'altro già esternata sia in occasione di altri riconoscimenti sia nella discussione in Senato sulla GPA".

"Una posizione - termina - che si concentra sulla non condivisione dell'apertura da parte della Corte Costituzionale verso il riconoscimento di un bimbo da parte di due madri, ed il motivo è molto semplice: un bambino nasce da un padre e una madre, e non consentire a quel bimbo di conoscere le proprie origini, non può essere una cosa giusta. Affermare questo può trovare o meno condivisione, ma va rispettato".