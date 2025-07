Sanremo: Progetto Comune "Grande soddisfazione per il riconoscimento dei figli di due madri. Sconcertanti le parole del Senatore Berrino"

Progetto Comune ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ufficiale, da parte del Comune di Sanremo, dei figli di due coppie di madri, frutto di percorsi di procreazione medicalmente assistita effettuati all’estero: "Una tappa storica per i diritti civili nella nostra città, che rende finalmente giustizia non solo alle famiglie coinvolte ma, soprattutto, ai bambini, ai quali viene garantito quel pieno riconoscimento giuridico che assicura tutela, stabilità e dignità".

"Non possiamo che accogliere con favore - prosegue PC - l'applicazione da parte del Comune della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha finalmente posto rimedio a un’ingiustizia che obbligava le coppie a percorsi estenuanti e umilianti per vedere riconosciuto un diritto elementare dei propri figli. Suscita invece stupore e amarezza l’uscita del Senatore Gianni Berrino, che non solo parla di 'egoismo' delle madri, ma si permette persino di criticare apertamente una sentenza della Corte Costituzionale, che ha fatto chiarezza in materia di diritto e di principi costituzionali".

"Le parole del Senatore Berrino - termina - dimostrano ancora una volta quanto certa politica sia scollegata dalla realtà e dalla vita delle persone. Parlare di 'business' e accusare le madri di egoismo significa offendere non solo queste famiglie, ma anche i bambini che oggi finalmente hanno la piena tutela che meritano. In uno Stato di diritto, ci si attiene alle leggi e alle sentenze della Corte Costituzionale".

"Purtroppo nel dibattito politico la destra non rispetta - aggiunge Alberto Pin - come al solito, le sentenze della Corte Costituzionale, anzi spesso tenta di scavalcare la Costituzione stessa come ad esempio con un DDL Sicurezza. Personalmente non comprendo l’essere contrari a leggi e norme che danno diritti, mentre in modo altrettanto incomprensibile questa destra sia favorevole ad altre norme e leggi che i diritti levano ai cittadini. L’intervento 'moralista' del Vescovo Suetta 'Una finzione giuridica, la legge non decide cos’è il bene' lo trovo completamente fuori luogo, e fuori tempo. perché a questo punto desidererei ascoltare realmente la stessa illuminazione morale per i profughi e non 'clandestini' a Ventimiglia, o per la questione Palestinese".