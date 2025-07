Riconoscimento dei figli di due madri a Sanremo: il Senatore Gianni Berrino "Non tutela i diritti dei bambini"

"Un altro episodio di riconoscimento dei figli di due madri, stavolta da parte del comune di Sanremo. Un altro episodio che si aggiunge a quelli che non hanno fatto altro che aumentare la confusione su un tema estremamente complesso, che incentiva il business della procreazione artificiale". Interviene in questo modo il Senatore Gianni Berrino (FdI) in relazione al riconoscimento, da parte di due coppie, dei bambini avuti cinque anni fa.

"Continuiamo a pensare che l'apertura della Corte Costituzionale alla registrazione di due mamme alla nascita tramite PMA effettuata all’estero - prosegue Berrino - sia stata tutt'altro che positiva, perchè annulla il valore del padre e priva i bambini del diritto di conoscere le proprie origini, di nascere e crescere con il proprio padre e la propria madre. Su questo tema l'unico focus dovrebbe essere l'interesse e i diritti dei bambini, non l’egoismo degli adulti di voler essere genitori a tutti i costi, anche contro la legge naturale”.