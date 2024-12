Aborto, Maria Cariati di Prolife insieme: "Queste vite di chi sono vittime?"

"L'europarlamentare Bonifei si dice sconcertato dalle parole di Monsignor Suetta, che ha definito l'aborto come una mattanza, una strage di innocenti compiuta con l'intervento del servizio sanitario (e per giunta con i fondi pubblici). Casualmente, in questi giorni ricorre la festa dei Santi Martiri Innocenti, cioè quei bambini che la furia omicida di Erode non esitò a sterminare per le sue brame di potere" - dice Maria Cariati di Prolife insieme commentando le dichiarazioni dell'europarlamentare Benifei sull'aborto.

"Ai giorni nostri ben 60.000 piccole vite all'anno, nella sola Italia, vengono stroncate con l'arma dell'aborto diffondendo la menzogna che si tratta solo di grumi di cellule!" - sottolinea - "Eppure sono passati più di 2000 anni e la nostra civiltà si definisce progredita culturalmente e tecnologicamente, allora queste vite di chi sono vittime? Non certo delle povere madri che spesso non sanno nemmeno quello che fanno ma che si lasciano manipolare a proprie spese da una bieca cultura di morte che è nemica del futuro e perciò dell'essere umano e che purtroppo si è insediata nelle strutture sovranazionali, chiamando col nome di diritti e salute riproduttiva questa strage".

"Forti di questo potere si arriva ad affermare che le parole del vescovo Suetta sono in aperto contrasto con l'apertura al dialogo della chiesa Cattolica ben rappresentata da altri esponenti ai massimi livelli mentre i suoi giudizi sarebbero moralisti e reazionari" - afferma - "A proposito di ciò, ricordiamo che poco più di un mese fa, risuonò alto il grido di Papa Francesco che definiva l'aborto un assassinio e i medici che lo praticano, dei sicari, ma, anche allora si levò il coro dei farisei di turno pronti a scandalizzarsi davanti a parole che dovrebbero fare tremare la coscienza, ammesso che qualcosa di umano ancora vi è rimasto".