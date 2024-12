Aborto, don Francesco Giordano: "Non possiamo rimanere in silenzio"

"Siamo molto grati al vescovo di Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, per la sua recente dichiarazione contro l'aborto, alla luce dei dati recenti che mostrano il fallimento della legge nel difendere i più indifesi tra noi" - commenta il presidente del Comitato 'Pro-life insieme', don Francesco Giordano.

"Mons. Suetta mostra, inoltre, alcune delle conseguenze negative per la nostra società dell'aborto legalizzato dal 1920, in particolare dal 1978 in Italia" - afferma don Francesco Giordano

"Il Vescovo dimostra che non possiamo rimanere in silenzio mentre questa tragica situazione continua ad affliggerci" - sottolinea don Francesco Giordano.