Sanremo, Guardia Costiera: giornata del mare, celebrazione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara

In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo ed il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia, in collaborazione con diversi istituti scolastici del territorio, hanno promosso un ricco programma di iniziative volte a sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza del mare e della cultura marinara.

Un patrimonio da valorizzare e tutelare

Il mare rappresenta una risorsa primaria di valore inestimabile, non solo per la sua straordinaria biodiversità, ma anche per il suo ruolo culturale, storico ed economico. Le attività proposte hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire il legame tra uomo e mare, comprendendone le dinamiche e i benefici, ma anche le fragilità e le sfide legate alla sua tutela.

Gli istituti coinvolti

Per diffondere una maggiore consapevolezza e promuovere la cultura marinara tra le nuove generazioni, sono stati coinvolti i seguenti istituti scolastici:

- Scuola Primaria “Montessori”, I. C. “Sanremo Levante”, Scuola Primaria “G. Natta” di Ceriana, Scuola Primaria A. Rubino, Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli”, per un totale di 290 partecipanti;

- Scuola Primaria Istituto “Biancheri” di Ventimiglia, Istituto comprensivo “Della Val Nervia” di Camporosso Mare, per un totale di 130 partecipanti.

Ogni scuola ha partecipato attivamente attraverso momenti di approfondimento, laboratori didattici e attività esperienziali, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo marittimo e alle sue professioni.

Sicurezza in mare: un impegno condiviso

Uno dei temi centrali affrontati durante gli incontri è stato quello della sicurezza in mare, un aspetto fondamentale su cui la Guardia Costiera è costantemente impegnata. È stato ribadito che la prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per ridurre i rischi e garantire la salvaguardia della vita umana. "La sicurezza in mare inizia a terra" è stato il principio guida degli incontri, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili prima ancora di prendere il largo. È essenziale che tutti coloro che vivono il mare – sia per passione che per professione – rispettino le norme di sicurezza e seguano le buone pratiche di navigazione per evitare situazioni di pericolo.

Conclusioni

Le attività realizzate nell’ambito di questa iniziativa hanno rappresentato un'importante occasione di crescita e consapevolezza per tutti i partecipanti. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e scuole, è stato possibile diffondere messaggi chiave legati alla tutela del mare e alla sicurezza della navigazione, affinché le nuove generazioni possano sviluppare un rapporto più consapevole e rispettoso con questa straordinaria risorsa