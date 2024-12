Aborto, Manuela Ferraro del Comitato Prolife insieme: "Bonifei sa cosa sia una religione?"

Manuela Ferraro del Comitato Prolife insieme risponde alle dichiarazioni rilasciate sull'aborto dall'europarlamentare Brando Benifei.

"Vorrei citare le affermazioni dell’europarlamentare Brando Benifei, che ha così commentato le parole di Natale del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta: 'Non è la prima volta che le sue prese di posizione lasciano sconcertati e risultano in aperto contrasto con un processo di apertura al dialogo della Chiesa Cattolica ben rappresentato da altri rappresentanti ai massimi livelli'. Mi domando: Bonifei sa cosa sia una religione? Sa quale sia il compito della Chiesa fondata da Cristo? Beh, se non lo sapesse, d'altronde tutti possiamo ignorare qualcosa, la missione dei vescovi dei preti e dei fedeli è quella di evangelizzare. Cosa significa? Portare la Parola di Gesù nel mondo. Non le proprie idee, le proprie opinioni personali quelle che cambiano con le mode del momento per intenderci ma la parola eterna di Dio" - afferma Manuela Ferraro del Comitato Prolife insieme.

"Chiarito questo concetto di base, Bonifei sarà sicuramente d'accordo con me, essendo una persona ragionevole, che il dialogo di cui lui parla non è riferito a un'apertura sui dogmi di fede, bensì a un'accoglienza delle persone, non delle ideologie che spesso portano con sé errori profondamente contrari alla stessa natura umana e alla sua dignità" - dice Manuela Ferraro del Comitato Prolife insieme - "Pertanto, invito Bonifei e tutti gli europarlamentari a difendere quelli che sono i valori del cristianesimo, poiché rappresentano le radici stesse sulle quali si fonda l'unione tra i paesi europei che oggi spesso sembra vacillare".

"Infatti troppi politici oggi sembrano quasi 'giocare' su un'idea di tolleranza estrema anche verso ciò che non tutela la sacralità della creatura umana ma crea sterili etichette in contrapposizione che generano odio sociale. Un cortocircuito di tolleranza ipocrita basata su menzogne che si contraddicono continuamente" - dichiara - "Il fatto che oggi l'Unione Europea risulti sempre meno credibile ed affidabile, si deve proprio al rinnegamento da parte di molti politici di queste radici cristiane, garanti del vero rispetto della dignità umana".