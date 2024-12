Discussione sull'aborto, la replica della psicologa Susanna Primavera al Partito Democratico Provinciale

La psicologa Susanna Primavera interviene rispondendo al Partito Democratico Provinciale non d'accordo con le parole del vescovo Antonio Suetta.

“L’aborto che viene spacciato per conquista di ‘civiltà’ è un sacrificio di vite umane. È questa verità che certa politica non vuole vedere, non intende ammettere, nascondendosi dietro slogan ideologici, pieni di contraddizioni. Infatti, chi vuole difendere la libertà di scelta delle donne dovrebbe avere a cuore la loro integrità, la loro serenità ed

aiutarle a conoscere la verità dell’aborto, che porta solo morte e sofferenza dell’anima. Liberarsi con l’aborto volontario della propria creatura è un po’ morire dentro come madre. Infatti, siamo umane e soffriamo sempre per la perdita di un figlio. Non si vuole condannare il peccatore ma il peccato grave di chi, credendosi libero di uccidere,

abortisce volontariamente.



Dott. Susanna Primavera

Psicologa

www.prolifeinsieme.it”.