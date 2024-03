Polizia locale, approvata convenzione tra Vallecrosia e San Biagio della Cima

Una convenzione tra i comuni di Vallecrosia e di San Biagio della Cima per la gestione associata del servizio di polizia locale. E' stata approvata, con tre voti astenuti, in serata durante la seduta odierna del consiglio comunale della città della famiglia.

"Riguarda una scelta politica per dare una mano ai comuni più piccoli dove la legge permette di fare queste convenzioni per dare la possibilità ai comuni più piccoli di avere questa tipologia di servizio anche se non hanno la disponibilità economica per poterli sorreggere. Una convenzione veicolata a procedure che si fanno attraverso l'assemblea dei sindaci" - spiega l'assessore Antonino Fazzari - "Dopo aver fatto una riflessione su quello che potrebbero essere i costi e sulla disponibilità delle nostre forze della polizia locale siamo arrivati a una prima fase: il servizio si può fare senza andare a scoprire i servizi ordinari sul territorio di Vallecrosia. Al momento, sono stati stipulati un finanziamento annuale e la convenzione che ha validità di tre anni. Tutte le tipologie sotto l'aspetto dell'indirizzo politico dipenderanno da due sindaci che dovranno dare le direttive sotto questo aspetto. Non facciamo altro che rispettare quello che sono le indicazioni a livello nazionale".

"Si tratta di una scelta politica e questa è una cosa molto importante perché abbiamo parlato di diverse norme all'interno della commissione che ci portano nella condizione di doverci adoperare seguendo un principio, che è quello di sussidiarietà e verso il quale nutro rispetto. Accolgo questo genere di convenzione con curiosità e interesse ma anche con estrema preoccupazione, in maniera anche critica seppur costruttiva" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Diverse volte in consiglio comunale abbiamo sottolineato criticità che riguardo il comparto della polizia locale, non perché la polizia locale non sia capace o non abbia titoli di qualificazione per fare quello che deve fare perché lo fa molto bene, ma per il fatto che naturalmente si possono fare sicuramente meglio e si possono fare tutta una serie di attività in più per cui è necessario un'azione più politica e amministrativa".

"E' una convenzione che, nel momento in cui entrerà in atto, durerà tre anni. In cambio verranno versate all'interno delle casse del Comune circa dieci mila euro all'anno" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Sono cifre che, spero in futuro, possano crescere visto che in qualche modo ci impoveriamo di una serie di servizi che spero non vadano ad incidere su quelli rivolti al nostro comune. Potrebbe succedere e noi dobbiamo metterlo in conto. Laddove dovesse succedere, e sono contento di questo, c'è la possibilità di poter recedere da questo tipo di convenzione. Potrebbero esserci delle criticità e noi, in caso, le segnaleremo perché, per noi, è molto importante che la polizia municipale possa avere tutti gli strumenti utili a fare il proprio ruolo. E' importante riservare a loro importanza, attenzione e confrontarsi dove c'è la possibilità di fare investimenti importanti, anche economici, in modo tale che possano lavorare in maniera esemplare. Tutelo l'ente e i suoi cittadini, qualora ci fossero impedimenti legati al servizio della polizia municipale sul nostro territorio la mia premura sarà segnalarlo con interpellanze e interrogazioni per aiutarvi a correggere il tiro".

"A seguito delle rassicurazioni sul fatto che questa convenzione non vada a ostacolare l'attuale operato della polizia locale, il mio gruppo è sicuramente favorevole" - commenta il capogruppo e consigliere comunale di maggioranza Marco Calipa.

"Il nostro gruppo si asterrà" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Solo il tempo potrà dire se questo genere di convenzione potrà portare azioni positive per lungo periodo. Questa convenzione è una sorta di esperienza che ci porta a valutare gli effetti che si potrebbero registrare sul breve termine per poi capire effettivamente se è meglio rianalizzare e discutere questa convenzione oppure se procedere nella stessa direzione che oggi si vuole, in qualche modo, adottare".