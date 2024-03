Vallecrosia, Marco Calipa è il nuovo presidente del consiglio comunale (Foto)

Marco Calipa è il nuovo presidente del consiglio comunale di Vallecrosia. E' stato eletto, con nove voti, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a seguito delle dimissioni di Sandrino Anastasio per motivi personali.

"Ringrazio tutti i consiglieri per avermi eletto. Sarà un lavoro sicuramente impegnativo. Cercherò di svolgere al meglio il nuovo ruolo nelle mie possibilità. Non siate troppo severi se sbaglierò qualche cosa ma prometto che farò tesoro di eventuali errori e cercherò di svolgere questo ruolo nel miglior modo possibile per tutti" - commenta il neo presidente del consiglio comunale Marco Calipa - "Con questa elezione non potrò più esercitare il ruolo di capogruppo".

"Ringrazio l'ex presidente del consiglio comunale Sandrino Anastasio, che ha lavorato per sei anni molto bene e ha traghettato in modo serio e professionale questo consiglio comunale, e Fabio Perri per aver svolto il ruolo di presidente vicario e aver esercitato molto bene le sue funzioni dimostrando che l'esperienza maturata in questi anni di consiglio comunale hanno portato ad avere questa autorevolezza e serietà di ruolo. Mi auguro che con il nuovo presidente si mantenga questa volontà di collaborare per il bene della città, ovviamente su due schieramenti" - dice il sindaco Armando Biasi - "Auguro a Marco Calipa un buon lavoro sulla scia dei precedenti presidenti in un principio di trasparenza e buon senso e propongo per la maggioranza Stefano Fullone come nuovo capogruppo al posto di Marco. Ringrazio anche tutti coloro che si sono occupati dei lavori di ristrutturazione nella sala polivalente".

"Voglio ringraziare tutto il consiglio comunale, i consiglieri, gli assessori, il sindaco, il segretario comunale e tutti i funzionari dell'area amministrativa che mi hanno supportato e sopportato" - afferma Fabio Perri, presidente vicario e consigliere comunale di minoranza - "Abbiamo voluto dare un taglio di quello che, secondo me, deve essere un'attività amministrativa puntata sul confronto e sullo scontro ma sempre lasciando la possibilità ad ognuno di esprimere il proprio pensiero, la propria idea e la propria proposta. E' stato un piacere poter svolgere il ruolo di presidente del consiglio, era uno dei ruoli che mi mancava. Ringrazio anche il presidente del consiglio comunale precedente Sandrino Anastasio per il lavoro svolto e nonostante i nostri confronti-scontri è stato ben capace a difendere il suo ruolo. Al nuovo presidente lancio un messaggio: se si collabora e si fa un certo tipo di lavoro pre consigliare tutto il lavoro può essere fatto in maniera più snella e collaborativa, sempre puntando il dito verso la comunità. Faccio, inoltre, i complimenti a chi si è adoperato affinché abbiamo una sala completamente ristrutturata, calda e sicuramente fresca in estate. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto".

"Voglio fare una serie di ringraziamenti, in particolar modo al presidente uscente Sandrino Anastasio e fare i complimenti al presidente vicario Fabio Perri" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Nell'arco di questo mese abbiamo potuto comprendere qual è il ruolo di un presidente che non è solo colui che presiede l'attività di consiglio comunale ma è un ruolo che sottende a tutta una serie di attività e iniziative finalizzate alla crescita dell'intero comune. Abbiamo fatto diverse commissioni, importanti e utili per lo sviluppo della comunità. Mi auguro che il futuro presidente possa continuare su questa indicazione che è stata fornita dal vice presidente Fabio Perri perché per noi è importante poter dare un contributo e apportare una crescita alla collettività tenendo conto del ruolo democratico dell'istituzione comune. Insieme bisogna cercare di dare una serie di stimoli e accorgimenti utili per la crescita".

Gli scrutatori sono stati Paolo Cuneo e Valeria Cannazzaro per la maggioranza e Mirko Valenti per la minoranza.