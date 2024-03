Vallecrosia, verificare lo stato di salute degli alberi ad alto fusto: il consiglio comunale approva la mozione della minoranza

Verificare lo stato di salute delle alberature ad alto fusto, site nel territorio cittadino, con interventi costanti, metodici ed efficaci e strategie dedicate alla tutela della vegetazione nonché della pubblica incolumità. E' la proposta contenuta nella mozione del gruppo consiliare Perri Sindaco, approvata all'unanimità lunedì sera in consiglio comunale a Vallecrosia.

"Sono proponente di questa mozione, firmata dai consiglieri comunali Mirko Valenti, Fabio Perri e Luciana Rondelli del gruppo consigliare 'Perri Sindaco', in merito alla verifica dello stato di salute delle alberature ad alto fusto" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti illustrando la mozione - "Preso atto delle mutevoli condizioni climatiche a cui le aree urbanizzate in questi ultimi anni risultano maggiormente sottoposte, tenuto conto degli esemplari arborei caduti in prossimità di aree particolarmente frequentate, constatata la necessità di mettere in atto interventi costanti, metodici ed efficaci attraverso i quali intervenire al fine di attuare strategie dedicate alla tutela della vegetazione nonché della pubblica incolumità, proponiamo alla Giunta di verificare, anche attraverso l’ausilio degli uffici competenti, le condizioni riguardanti le principali alberature ad alto fusto site nel territorio cittadino, esclusivamente laddove non sussistano relative certificazioni o censimenti, nonché di considerare l’utilità di istituire uno specifico piano di manutenzione finalizzato ad assicurare lo stato di salute e la stabilità dei suddetti esemplari".

“Questa mozione era stata presentata, in un primo momento, come ordine del giorno e poi modificata come interpellanza. Attraverso un lavoro sinergico portato avanti con i funzionari ho deciso diportare all'attenzione del consiglio comunale questa mozione tenuto conto di una serie di situazioni accadute sul nostro territorio e tenuto conto che viviamo in un'epoca definita 'green', molto vicina alla tutela dell'ambiente" - spiega Valenti - “Penso sia giusto a tutela del verde e dell'incolumità pubblica mettere all'attenzione del consiglio comunale questo tipo di proposta che ha una duplice funzione: tutelare il cittadino e il verde pubblico trovando le strategie utili. Chiediamo, perciò una verifica, di tutte le realtà del territorio. Una specie di censimento interno del patrimonio arboreo. Il nostro vuole essere un segno di vicinanza verso questo patrimonio. Vogliamo che venga tutelato e che si garantisca sicurezza nelle aree particolarmente frequentate dai cittadini".

"E' capitato, soprattutto nell'ultimo periodo anche alla luce di importanti eventi atmosferici, di veder sempre più spesso, non solo a Vallecrosia ma anche in realtà vicine, la caduta di alberi dal grande fusto e così abbiamo da subito dato mandato agli uffici pubblici di dare incarico a un esperto arboreo di verificare, partendo dai giardini Erio Tripodi, le piante di alto fusto" - replica il sindaco Armando Biasi - "A nostra sorpresa, nella relazione, emerge da parte dell'esperto lo stato di pericolosità di alcuni alberi che sono stati necessariamente al taglio degli stessi per mettere in sicurezza la tutela del cittadino. I pini dal Comune erano appoggiati uno sull'altro, e non ce ne siamo mai accorti, e sarebbero crollati a pochi mesi. Laddove si taglia un albero pericoloso va piantumata un'altra pianta. Se il presupposto della mozione è sicurezza, programmazione e piantumazione penso che possa essere condivisibile dalla maggioranza".

"Ci siamo già occupati in maggioranza del problema e sicuramente la mozione va nella direzione delle nostre scelte" - dice il neocapogruppo e consigliere comunale di maggioranza Stefano Fullone - "Siamo favorevoli ad ottemperare sicurezza, programmazione e ripiantumazione delle eventuali essenze che verranno rimosse per una questione di pubblica sicurezza".

"L'intento è quello di istituire un censimento e fare un lavoro preventivo per evitare danni e pericoli. E' importante pensare alla tutela e alla sicurezza del patrimonio naturale" - afferma il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.