Vallecrosia, il consiglio comunale approva variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026

Approvata, con tre voti astenuti, in consiglio comunale a Vallecrosia una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

"Un buon lavoro di commissione a cui ha partecipato il nostro responsabile del servizio finanziario che ha illustrato la variazione nei termini e nei contenuti, soprattutto, perché ha rafforzato che una variazione di natura tecnica di spostamento di entrata e uscita di una serie di capitoli che ci ha ampiamento illustrato" - dice il sindaco Armando Biasi illustrando la ratifica della delibera di Giunta comunale n. 22 del 28 febbraio adottata ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 - "Non credo che sia ulteriormente necessario rientrare nel merito".

"Si tratta di una variazione al bilancio di previsione. Ringrazio la dottoressa Lara Ficarra per il lavoro svolto. Abbiamo compreso, trattandosi di una variazione di previsione, come questo genere di strumento possa andare incontro a diverse variazioni nel corso dell'anno ammnistrativo" - afferma il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti commentando il terzo punto all'ordine del giorno della seduta di lunedì sera - "Tuttavia è una variazione piuttosto importante perché ammonta a circa 2 milioni e cinquecento mila euro e inserisce al proprio interno una serie di voci riguardevoli: tratta la disputa tra il comune e la società Ingi, vi sono delle compensazioni riguardanti pendenze Imu che poi sono risultanti utili a intavolare una proposta di acquisizione sanante per i terreni di proprietà Gloria, vi sono delle somme dedicate al parco Falcone e Borsellino che abbiamo compreso essere in fase di chiusura come cantiere, vi sono somme per l'ultimazione dei lavori del nuovo plesso scolastico della città, la riqualificazione della foce del torrente Verbone, una quota annua del mutuo relativo al depuratore. E' uno strumento fondamentalmente di importanza tecnica che in qualche modo consta di una serie di argomenti che hanno una funzione politico-amministrativa".

"Il mio gruppo voterà favorevole" - fa sapere il capogruppo e consigliere di maggioranza Marco Calipa.

"Ci asterremo perché è uno strumento di variazione tecnica ma consta una serie di elementi che sono figli di scelte politico-amministrative" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "In particolar modo, staremo attenti e proporremo eventuali interpellanze in merito a ciò che riguarda, per esempio, i lavori del parco Falco e Borsellino o la riqualificazione della foce del torrente Verbone. Avevamo presentato una proposta e una commissione di studio relativa alla possibilità eventualmente di acquisire una serie di terreni ulteriori rispetto per cui ci si è già mossi, di proprietà Gloria. C'è un curatore fallimentare che sta intavolando una serie di discussioni con l'ente comunale. Saremo in attesa di capire se ci saranno degli sviluppi per quanto riguarda tutti questi progetti, per poi fare delle valutazioni tutti insieme e presentare, eventualmente, richieste tramite interpellanze".

"Confermo che abbiamo chiesto di prendere contatto, e credo che avverrà entro la fine di questa settimana, per capire se ci sono le condizioni per quello che è emerso in commissione" - replica il sindaco Armando Biasi - "Quando ci darà un riscontro sarà mia cura, in una comunicazione, confermarlo".