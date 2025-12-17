Legge della Montagna, Piana (Regione Liguria) replica al PD: "Nessun taglio ai territori, solo polemiche strumentali"

Scontro aperto sulla gestione delle risorse destinate alle zone montane della Liguria. Il Vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, interviene con fermezza per smentire le accuse mosse dal Partito Democratico riguardo a presunti definanziamenti, accusando l'opposizione di non avere "capacità di discernimento politico e amministrativo".

Nessun taglio ai territori

Al centro della disputa c’è la Legge della Montagna e la tenuta dei fondi destinati ai piccoli comuni dell’entroterra. Piana ha voluto tranquillizzare i sindaci e i residenti, ribadendo la linea dell'ente regionale: "Siamo stati chiari: la Regione Liguria non farà tagli ai territori montani. È un impegno già assunto e ribadito più volte".

Il Vicepresidente ha poi chiarito la distinzione tra le dinamiche contabili nazionali e quelle regionali, sottolineando che eventuali variazioni nei trasferimenti romani non intaccheranno l'erogazione dei servizi locali. "Forse il fondo FOSMIT a livello nazionale può subire una diminuzione, ma questo non significa tagliare risorse ai territori" ha spiegato Piana, garantendo che la Regione continuerà a sostenere i Comuni montani attraverso una gestione oculata delle risorse.

La stoccata al Partito Democratico

La replica di Piana non risparmia critiche al gruppo regionale del PD, accusato di rincorrere temi già risolti o impegni già sottoscritti dalla giunta. Secondo il Vicepresidente, la polemica sollevata dai democratici dimostrerebbe una confusione di fondo: "Il PD continua a dimostrare di non saper distinguere tra una risposta negativa e una risposta positiva, seppur su richieste parzialmente plausibili".

Impegni concreti per l’entroterra

Per l’amministrazione regionale, la priorità resta il contrasto allo spopolamento e il supporto alle infrastrutture montane, obiettivi che – secondo Piana – non possono essere messi in discussione da letture politiche parziali.

"La differenza tra noi e il PD è semplice: loro chiedono impegni già presi e noi continuiamo a dare sostegno concreto ai Comuni della montagna ligure", ha concluso il braccio destro della giunta ligure, blindando i finanziamenti per il 2026.