Modifiche e integrazioni al regolamento del consiglio comunale: Vallecrosia approva all'unanimità (Foto)

Approvate all'unanimità le modifiche e le integrazioni al regolamento del consiglio comunale a Vallecrosia durante la seduta odierna in scena nella nuova e rinnovata sala polivalente sul solettone sud.

"E' una pratica che vede un impegno da parte di più soggetti, dal presidente Anastasio al capogruppo Calipa, al consigliere Perri e alla segreteria, che hanno lavorato negli ultimi otto-dieci mesi per aggiornare una serie di commi e osservazioni fatti dai gruppi consiliari" - dichiara il sindaco Armando Biasi parlando del secondo punto all'ordine del giorno dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente - "La pratica ha visto un buon lavoro da parte dell'assise dei capigruppo. Non c'è altro da aggiungere che prendere atto che in una corretta sinergia tra le parti e un sapiente coordinamento degli uffici si possono fare attività di miglioramento dell'attività amministrativa. In questo caso parliamo di attività, funzioni e regolamento del consiglio comunale. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato all'aggiornamento di questa attività".

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo affinché si potesse apportare una variazione e una serie di modifiche al regolamento del consiglio comunale. Il consigliere capogruppo, oggi in veste di presidente del consiglio, Fabio Perri aveva già avanzato all'attenzione del Comune una serie di proposte e gli emendamenti erano piuttosto corposi, circa 77" - afferma il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Abbiamo avuto modo di rilevare una parte di quegli emendamenti e, quindi, in ogni caso abbiamo potuto iniziare a svolgere un tipo di modifica del regolamento del consiglio anche grazie all'apporto dei tecnici e funzionari. Siamo compiaciuti e soddisfatti per il lavoro svolto".

"E' stato fatto un grande lavoro di commissione, partendo dalle commissioni chiamate di studio e di confronto che ci hanno visto al tavolo insieme ai funzionari, per poter ragionare insieme e arrivare ad oggi ad approvare questa pratica" - dice Fabio Perri, presidente vicario e consigliere comunale di minoranza, illustrando le modifiche - "La prima modifica riguarda l'articolo 8, conferenza dei capigruppo, che diventa 'alla conferenza può partecipare il sindaco o un suo delegato senza diritto di voto'. L'articolo 19 sul diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, il comma 3 viene integrato con 'l'ufficio competente comunica formalmente, con atto scritto, il termine al richiedente, che può richiedere comunque non oltre i 20 giorni dalla data di richiesta dalla comunicazione al segretario comunale'. L'articolo 20 sul diritto di rilascio di copia e documenti il comma 7 viene modificato inserendo 'l'ufficio competente comunica formalmente al richiedente il termine entro il quale è possibile provvedere comunque non oltre 20 giorni'. Sulla mozione di sfiducia, articolo 21, il comma 6 viene modificato allungando il tempo a 'non superiore a 10 minuti'. Nell'articolo 41 viene inserito un nuovo comma sul comportamento dei consiglieri proposto dal gruppo consiliare di Quesada: 'i consiglieri comunali che prendono la parola devono alzarsi in piedi e rivolgersi al presidente'. Articolo 45 sulle comunicazioni, integrazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni viene modificato 'le predette comunicazioni da presentarsi ad inizio seduta, in forma scritta al presidente, devono essere contenute in un tempo non superiore a 3 minuti per ciascun consigliere e, in ogni caso, complessivamente non superiore a dieci minuti per ciascun gruppo consiliare. Non è ammesso alcun dibattito'. Articolo 47 sulle discussioni e norme generali, il comma 8, viene modificato 'dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa per l'eventuale dichiarazione di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo'".

"Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione di queste variazioni al regolamento" - comunica il capogruppo e consigliere comunale di maggioranza Marco Calipa.

"Visto il lavoro svolto, il lavoro va premiato. Da parte nostra sarà un voto favorevole" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Sull'articolo 41, che è il nuovo articolo che si inserisce, sta al buonsenso del presidente, in questo caso, concedere la possibilità a un consigliere per qualsiasi motivo risulti con problematiche per cui non possa stare in piedi far sì che possa rimanere seduto".