Vallecrosia contro l'abbandono degli ingombranti: nuove tariffe per i 'furbetti dei rifiuti'

Nuove tariffe per i 'furbetti dei rifiuti'. Sono state approvate, con tre voti astenuti, in serata in consiglio comunale a Vallecrosia le modifiche e le integrazioni al regolamento comprensoriale per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del suolo.

“E' una rettifica di quello che è il regolamento vigente che riguarda praticamente un ritocco su quelle che sono le tariffe sanzionatorie. E' una volontà politica da parte di tutti i sindaci poiché si è rilevato soprattutto nei comuni costieri ma anche in quelli montani un eccessivo abbandono degli ingombranti e le sanzioni che erano previste erano irrisorie. E' una pratica contro l'eccessivo abbandono degli ingombranti” - spiega l'assessore Antonino Fazzari - “Sono state stabilite delle nuove tariffe, sempre concordate con l’ufficio legale nell’ambito ventimigliese. In questo modo avremo uno strumento uniforme per la polizia locale dei 18 comuni. Ci sarà anche la possibilità di applicare le spese per lo smaltimento dell'eccessivo abbondono di ingombranti e il trasporto. Si spera, con questo sistema, di abbassare le quote di abbandono sul territorio”.

"Il nostro gruppo darà un voto di astensione perché è un regolamento comprensoriale. E' giusto sentire le voci di tutti, le nostre esigenze sono diverse da quelle degli altri comuni" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "E' una modifica del regolamento comprensoriale e, quindi, non c'è soltanto Vallecrosia. Abbiamo sollevato in commissione un punto per noi molto importante in merito alla questione delle sanzioni. Pensiamo sia giusto trovare delle soluzioni che siano sempre diverse da quello che costituiscono le sanzioni. In particolare, pensiamo che si debbano rafforzare i servizi dati al cittadino e non metterlo nelle condizioni di dover in qualche modo incappare nella sanzione di turno. Riteniamo che sia giusto implementare un servizio ed essere attenti a come il servizio debba essere gestito e laddove sia gestito male, prima di sanzionare, cercare di impegnarsi sul piano politico amministrativo affinché si diano soluzioni ai cittadini. Consideriamo la sanzione l'estrema azione, prima bisogna dare un servizio ai cittadini che effettivamente sia puntuale e preciso. Si creino le condizioni per evitare di sanzionare i cittadini".

"Il gruppo voterà favorevole" - afferma il capogruppo e consigliere comunale di maggioranza Marco Calipa.